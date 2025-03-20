Давление на особые точки Путина: как Трамп может наказать Россию в случае срыва договоренностей

Путин, вероятно, не будет выполнять обещания, которые дал Дональду Трампу и Украине, даже в процессе переговоров. Поэтому Трампу следует принять такие меры, которые заставили бы Путина сдержать слово.

Об этом заявил генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж в эфире 24 Канала. Он отметил, что если Путин нарушает те договоренности, о которых он говорил с Трампом, то Трамп вместе с Европой должны найти другой вариант.

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Маломуж предлагает 4 фактора давления на Россию. В частности, это системное изменение стратегии помощи Украине и предоставление достаточного количества вооружений.

4 основных фактора давления на Путина

"Предоставление огромного количества вооружения, техники, боеприпасов, но пятого, шестого и высших поколений, которые могут обесценить все потуги России на поле боя. Это будет другая модель, чем при Байдене. И она обеспечит преимущество во всех секторах – на суше, на воде, в небе, на территории России и оккупированных территориях. У Путина не останется никаких иллюзий относительно возможности наступления", – заявил Николай Маломуж.

Он отметил, что второй важный фактор – это создание оперативного давления на ближайшее окружение Путина и российской элиты. Третий фактор – энергетический, который может полностью подорвать российскую экономику, остановив получение доходов от нефтепродуктов и газа. Четвертый – консолидация сил Европы и Америки против агрессии России, которая угрожает миру, в частности в контексте ядерной угрозы.

Такой пакет, если будет окончательно проработан и представлен Путину в практической плоскости, станет для него чрезвычайно критическим. Самое главное, чтобы он был консолидированным и краткосрочным. Если будет четко продемонстрировано, что эти меры введут в ближайшие недели, то Путин, скажу прямо, будет суетиться и не будет знать, что делать,

– Кроме Маломужа.

Он добавил, что когда Путину демонстрировали реальные аргументы и давление, он всегда отступал.

Переговоры на условиях силы, а не компромиссов

Маломуж отметил, что от формата партнерских переговоров, которого придерживается Трамп, стоит переходить к переговорам, основанных на мощных аргументах – сначала потенциальных, а если не сработает, то и военных.

Именно такой формат обеспечит перспективу и защиту от посягательств, которые Путин имеет в отношении нашей территории, суверенитета и наших союзников,

– подчеркнул Маломуж.

Он отметил, что Трамп пытался определенным образом угодить Путину, чтобы достичь мира, однако этот формат не работает. Он предполагал, что в переговорах с Путиным могут помочь личные контакты и общие интересы, однако Путин лишь использует эту стратегию, чтобы диктовать свои условия. При этом он даже не прекращает обстрелы, хотя якобы уже давал команду остановить их во времена Трампа

Украина должна сохранить территории

Маломуж отметил, что сейчас необходимо задействовать все ресурсы, чтобы Украина не потеряла часть своих территорий, даже в краткосрочной перспективе.

"На данный момент такая позиция России: она разработала этот план, пытается через оперативные каналы донести его до команды Трампа и самого Трампа, поставив его в тупик. Мы четко осознаем, что никакие территории не могут быть переданы России или признаны ее собственностью, даже временно, включая Крым", – заявил Маломуж.

Он подчеркнул, что это принципиальная позиция Украины в переговорном процессе. Могут быть переходные этапы по возвращению территорий, но только в рамках самого переговорного процесса.