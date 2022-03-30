Что можно и нельзя постить: в Минобороны напомнили СМИ правила освещения событий во время войны

30 марта 2022 , 13:43
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Центр противодействия дезинформации

Некоторые публикации в информационном пространстве могут навредить украинским военным, ведь корректируют врага. К сожалению, как люди, так и СМИ, забывают о правилах и продолжают публиковать такие материалы.

Если вы не хотите сотрудничать с российскими оккупантами, то нужно знать, что можно и нельзя публиковать. Центр противодействия дезинформации при СНБО и Министерство обороны Украины разработали рекомендации.

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Эти рекомендации, прежде всего, были разработаны для украинских и иностранных СМИ по работе медиа на территории боевых действий и других территориях Украины.

Что нельзя публиковать или показывать:

  • Летящие ракеты или куда они попали
  • Названия улиц, остановки транспорта, магазины, заводы
  • Перемещение украинских военных, военные объекты
  • Работу противовоздушной обороны
  • Место обстрела или попадания снаряда
  • Адреса, визуальную привязку или координаты боев
  • Номера автомобилей, бронетехники
  • Потерпевших или погибших (кроме официальных данных)
  • В любом случае не вести прямые трансляции с мест попадания снарядов и мест активных боевых действий.

При этом к те, кто выложит публикацию с содержанием вышеупомянутого, будут привлечены к уголовной ответственности. Дело в том, что такие сообщения будут классифицироваться как непосредственное содействие врагу, даже если оно и не намерено.

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Автор: Марта Касіянчук