Алкоголь, шприцы и дела на детей: что нашли в "администрации" россиян в освобожденном Купянске

Украинские защитники освободили Купянск 10 сентября. Город был так называемым центром оккупированной территории, где располагалась их "администрация".

После деоккупации удалось увидеть, чем оккупанты занимались в украинском городе. В частности оккупанты проверяли личные дела не только взрослых, но и детей, живших в Купянске, передает 24 канал.

Важно 400 человек в камере на 140: в Купянске оккупанты держали незаконно заключенных в ужасных условиях

Райотдел со следами крови, алкоголь и шприцы

После оккупации райотдел заняли так называемые полицейские, в том числе и привезенные из квазиреспублики "ЛНР". В кабинете "начальника" осталось много русской символики, в частности портрет путина и гербы.

Все таблички оккупанты сменили на надписи на русском. Местами обычной ручкой исправляли "выход" на "выход". Известно, что в отделе размещался их личный состав и камеры для содержания незаконно заключенных. Местные говорят, что в камеры, рассчитанные где-то на 140 человек, впихивали примерно 400 человек.

Также есть комнаты, в которых матрасы и под кроватями. В одной из камер следы крови, много алкоголя, блистеров с лекарством, шприцы . Изъятое охотничье оружие оккупанты хранили в кабинетах. Там же была и теплая одежда для "полиции" с маркировкой фабрики, расположенной в Москве.

Что нашли в райотделе, где были оккупанты / Фото 24 канала

Отступая враг, сжег часть документов и архив. Однако из уцелевшего можно увидеть, что враг проверял документы даже на детей. Хотя захватчики и утопили свои мобильные телефоны, очевидцы обнаружили сим-карту из Узбекистана.

Враг вел статистику преступлений

В документах есть статистика о преступлениях на территории ЛНР. Судя по ним, в период с 12 по 19 августа произошло 86 краж.



Статистика коллаборантов, которых оккупанты брали в "полицию" / Фото 24 канала

Купянск – город Харьковской области и районный центр Купянского района. Оно расположено на реке Осколе (притоке Северского Донца). Это второй крупнейший железнодорожный узел Харьковской области (после Харькова), расположенный неподалеку от границы с россией: всего в 40 километрах.

С 27 февраля 2022 года Купянск был оккупирован россией. Однако 10 сентября 2022 года Вооруженные Силы Украины освободили город. Военный эксперт Олег Жданов объяснил, что Купянск является основным логистическим узлом по обеспечению изюмской группировки российских войск. Ведь там проходит железная дорога и есть перекресток автомобильных дорог.

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