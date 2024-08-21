Диалог сквозь сжатые зубы: в чем заключается особенность отношений Китая с Россией
Поведение России в отношении Китая мало чем отличаются от отношений Москвы с европейскими государствами, с которыми она сотрудничает. Но Пекин тоже ведет свою игру, ведь прекрасно знает, с кем имеет дело.
Об этом 24 Каналу сказал политолог Олег Саакян, подчеркнув, что российско-китайский диалог основывается на большом расчете.
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Настоящие отношения Китая и России
Политолог отметил, что Россия ведет себя в отношении Востока так же, как и в отношении Запада. То есть с теми, с кем Москва сотрудничает и признает их не ниже себя. Тогда она пытается их посадить на экономическую "иглу" и попытаться ввести в заблуждение, прощупывая, не удастся ли на этом нажиться.
По его словам, с Китаем у России то же самое по всем позициям их сотрудничества – от энергетики до военной сферы. Но китайская внешняя политика тоже имеет свои особенности. К тому же Пекин прекрасно знает, с кем имеет дело.
Поэтому там диалог сквозь сжатые зубы,
– подчеркнул Саакян.
И этот диалог, добавил он, основывается на большом расчете. Сотрудничество же происходит там, где это необходимо или выгодно, во всем остальном Китай предпочитает дистанцироваться от России, избегая рисков.
Как с Россией сотрудничает Китай
Саакян отметил, что Китай получает от России то количество газа, которое ему нужно. Оно для Пекина не является критическим, поэтому он в любой момент может от него отказаться и нарастить закупки на других рынках.
По его словам, большая часть газа поставляется в Китай из Средней Азии. Для Пекина нет никакой заинтересованности в том, чтобы зависеть от Москвы.
Ясно, что России это не нравится,
– заметил он.
Поэтому, подчеркнул он, китайцы готовы покупать у России, если та предлагает более низкую цену, чем на других рынках. Но только в том количестве, которая не подсаживает на "иглу" зависимости от Москвы.