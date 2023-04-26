Почему контрнаступление ВСУ является лучшей альтернативой "мирным" переговорам

Россия и ее так называемые "союзники" в последнее время повторяются о "мирных" предложениях. Заявления раздаются если не из Китая, то из Франции или Бразилии. Президент Лула да Силва вообще открыто предлагает "рассчитаться" за мир оккупированными Россией украинскими территориями.

Историк и публицист Василий Расевич на платформе IQ справедливо настаивает на том, что должна перестать работать одна из самых известных российских ловушек и технологий – "миру и мирным переговорам нет альтернативы".

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Пророссийская позиция Китая уже не ограничивается антиамериканизмом

Посол КНР во Франции действительно открыл настоящий взгляд Пекина на то, что мы называем украинско-российской или европейской войной. В своих заявлениях он отказал Украине и бывшим советским республикам в субъектности и праве на суверенитет. Оказалось, что по этой логике Россия как правопреемница СССР имела право оккупировать и не отпускать все бывшие союзные республики.

Понятно, что неожиданная откровенность китайского посла была "пробным камнем" на то, как на подобное заявление отреагирует мировое сообщество. Очевидно, что Пекин перестал играть в прятки и вынужден четко зафиксировать свою позицию. В этой связи возникает логический вопрос, а что же на самом деле подтолкнуло Китай изменить публичную риторику? Ответом на все вопросы о невероятной активизации союзников России по антидемократической коалиции является генеральное украинское наступление. Это сигнал, что Россия и ее союзники серьезно его боятся. Боятся, что российская оборона рассыпается, а армия не выдержит удара предоставленного Украине Западом оружия,

– убежден автор.

После успешного наступления Россия вынуждена будет садиться за стол переговоров на совсем других условиях. Выход Украины на границы по состоянию на 1991 год будет означать полное поражение России.

Кроме России этого больше всего боится Китай, потому что война за Тайвань – это лишь вопрос времени. Теперь, когда война ограничена европейским континентом, у Пекина есть возможность широкого маневра и он довольно удачно использует завязанность стран Европы на китайскую экономику. Разбивая время от времени трансатлантическую солидарность. Чем успешно подыгрывает российскому агрессору.

Поражение России поставит Китай на линию прямого противостояния с США и даже ЕС.

В чем суть российской ловушки о безальтернативности "мирным переговорам"

Россия начинала кровавую войну, захватывала чужие территории, а затем пыталась изобразить миротворца. Каждый раз "откусывая" очередной кусок чужой территории и легализуя оккупацию путем разного рода "мирных" соглашений. Все это удавалось стране-агрессору благодаря тому, что она запугивала демократический Запад перерастанием "локального" конфликта в новую мировую войну, где государство с ядерным оружием победить невозможно.

В то же время Запад и сам не слишком хотел вовлекаться в очередной разрушительный конфликт. Балансируя на уровне моральной поддержки жертвы и готовности "умиротворить" агрессора, на Западе только разжигали аппетиты и чувство безнаказанности у международного преступника. То есть, в каждом таком случае Запад закрывал глаза на международное право и пытался как можно быстрее "умыть руки", чтобы продолжить интенсивную торговлю с теми же Россией и Китаем. Охотно верил, что в 2008 году Грузия спровоцировала огромную Россию на агрессию и оккупацию ее территорий. Что с 2014 года идет не российско-украинская война, а российско-американская на украинской территории. Отсюда и якобы нежелание европейских стран быть слепыми исполнителями воли США.

К сожалению, все это комбинации из арсенала российской пропагандистской войны. Войны достаточно продуманной и рассчитанной на использование слабейших мест трансатлантического союза государств,

– констатирует автор.

Как российская пропаганда манипулирует чувствами Франции, Германии и США.

Французам напомнили о "голлистском" (антиамериканском) периоде в их истории. И те отчасти повелись на предложение восстановления "величия Франции". Правда, уже первые шаги президента Макрона в этом направлении стали липкими блинами в горле. Особенно несуразной стала выглядеть позиция Макрона после того, как посол КНР во Франции Лу Шэй публично озвучил антидемократическую позицию своей страны. Отняв право на суверенитет не только у Украины, но и у членов Евросоюза – Эстонии, Латвии и Литвы.

Теперь Макрону будет все труднее возвеличиться за счет сотрудничества с Китаем, скрываясь за антиамериканской риторикой.

Германия тоже долгое время оставалась окутанной паутиной разного рода российских манипулятивных технологий. Очень трудно поверить, что правительство Меркель не понимало, куда ведет страну тотальная зависимость от российских энергоносителей, монопольная зависимость немецкого рынка от российского газа. Что так называемый газовый конфликт между Россией и Украиной 2008–2009 годов был лишь прелюдией шантажа и усмирения Германии и всей Европы. Хотя и слишком медленное, но все же освобождение Германии от ига сотрудничества с Россией поставило страну в первый ряд реальной борьбы за демократию.

Нынешняя помощь Германии Украине неоценима еще и потому, что Берлин развернул активную международную деятельность по недопущению поставок оружия России Китаем. А также благодаря слаженной координации действий с Америкой. Что свидетельствует о том, что российский план развала ЕС и раскола в отношениях с Америкой провалился.

Не обошли российско-китайские манипуляции и мирового гаранта демократии – Соединенные Штаты. Можно упомянуть и о "дозированности" западной вооруженной помощи Украине. То есть оборонительной, такой, чтобы жертва агрессии не сразу капитулировала. Чтобы затем Западу было по крайней мере чем торговаться на своей непосредственно восточной границе с Россией.

И только вопреки прогнозам и ожиданиям Украина совершила подвиг и остановила, а затем и значительно отбросила мощного врага. Чем окончательно убедила американцев, что способна не только к обороне, но и победному наступлению.

Российско-украинская война стала "европейской"

Следующий этап стал более благоприятен для украинцев, поскольку солидарность с ними проявил едва ли не весь цивилизованный мир. Соответственно, и характер помощи Украине изменился. В это время Россия заговорила о ситуативных переговорах. Для украинцев требовалась "передышка", а для России появлялась очередная возможность "легитимизировать" оккупированные украинские территории.

И снова активизировались отдельные государственные лидеры, буквально толкавшие Украину в ловушку перемирия. Хотя все участники процесса хорошо понимали, что это будет временное примирение перед следующим вероломным наступлением. Однако эти переговоры ожидаемо провалились. К большинству же европейских лидеров пришло понимание, что Путин на Украине не остановится.

С тех пор очень многое зависело от позиции ЕС и национальных государств. Неожиданно ЕС получил "второе дыхание", а вот отдельные государства-участники повели себя неоднозначно. Прибегали чуть ли не к сепаратным переговорам с врагом, своими действиями подрывали солидарную позицию изнутри. В отдельных странах оказались влиятельные внутренние силы, симпатики путинской России. Никуда не исчезли и партии – финансовые иждивенцы Кремля. Как и давно коррумпированные российским режимом западные политики и государственные деятели.

Иран превратился в молчаливого главного поставщика необходимого оружия и дронов для России. Четко обозначилась новая "ось зла" – Москва – Тегеран – Пекин.

Те из европейских стран, которые упорно делали вид, что не видят этой "оси", откровенно лукавили. Кроме этого, они активно пытались донести до сведения украинского руководства, что в мире снова появляется "усталость от Украины". Что им трудно справиться с негативными настроениями собственных граждан, вызванными стремительным подорожанием товаров первой необходимости и энергоносителей.

Подобного рода давление оказывалось в полном соответствии с российскими методиками. Также, к сожалению, приходится констатировать, что даже демократические и приверженные Украине европейские партии не отказались от соблазна жестко критиковать правящие правительства за рост цен. Тем самым поддерживали российский нарратив по принуждению Украины к "миру". Мол, как только Украина "замирится" с Россией – все вернется в счастливое первоначальное состояние.

То есть сформировался целый псевдомиролюбивый интернационал: "трамписты" в Америке, китайские союзники России, "голлисты" и националистические евроскептики во Франции, бразильские антиамериканисты – все они либо кровно не заинтересованы в поражении России, либо хотят дорваться к власти у себя дома. Их "мирные" предложения – это подталкивание Украины к капитуляции. Мол, если вы не согласитесь на наши условия, то мы прекратим вам военную помощь. На самом же деле остановиться в этой войне посередине уже никто не имеет возможности.

Утопическая идея о "мире" любой ценой – почему Украина на это не пойдет

Прежде всего, на это никогда не пойдет Украина.

Во-вторых, в поражении Украины не заинтересована Европа и весь демократический мир.

В-третьих, вынужденная передышка ничем не поможет России.

Санкции останутся, а контроль за их исполнением усилится до уровня наказания третьих стран. Особенно это касается поставок составляющих для высокотехнологичного производства, что будет означать уменьшение производства ракет и другой современной военной техники. Так называемый параллельный импорт снизится в разы. А с ним и импорт столь необходимых чипов. Российская экономика уже дышит на ладан. А денежные поступления за нефть и газ в рупиях и юанях погоды не сделают.

Россия надеется на передышку, потому что меряет все по лекалам 2014 года. Очевидно, что ничего похожего на 2014 год уже не повторится. Россию рано или поздно ожидает поражение. И, собственно, о времени и жизни украинцев идет речь. Чем быстрее Украина нарастит свой мощный военный кулак и подготовится к наступлению, тем быстрее Россия потерпит поражение в этой войне. С выходом на границы 1991 закончится российско-украинская война. Но не глобальная война, которая сразу станет очередным "менингитом" для коллективного Запада,

– справедливо замечает Василий Расевич.

Поэтому в этой ситуации украинскому руководству следует помнить о нескольких важных моментах. Во-первых, нужно тщательно готовить большое контрнаступление. Аккумулировать сверхсовременное оружие, боезапасы, готовить военных специалистов, способных эффективно воевать предоставленной военной техникой.

А во-вторых, нельзя чрезмерно затягивать с наступлением. Потому что могут неожиданно сработать российские "консервы" и снабжение нужного оружия приостановится.

Эффект скорости и неожиданности будет работать на Украину. А это не только приведет к хаосу в стане врага и поднимет энтузиазм украинцев, но и отнимет последние аргументы у недоброжелателей Украины. А значит и обеспечит скорую победу.