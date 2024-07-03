ВСУ имеют лучшие позиции: Зеленский ответил, от чего зависит новое наступление на фронте

Вооруженные Силы Украины имеют лучшие позиции по живой силе, чем несколько месяцев назад. Сейчас новое наступление украинских военных зависит от вооружения бригад.

Ситуация на фронте в значительной степени зависит от военной помощи, которую партнеры предоставляют Украине. Об этом Владимир Зеленский заявил в своем новом интервью.

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Зеленский прокомментировал новое наступление ВСУ

Президент Украины опроверг мнение о том, что Украина проигрывает и опроверг термин "тупик" для описания ситуации на фронте.

По словам Зеленского, украинские военные имеют лучшие позиции по живой силе, чем месяцы назад, и новое контрнаступление – это вопрос вооружения бригад.

Это не тупик, это проблемная ситуация. Тупик означает, что выхода нет. Но проблему можно решить, если есть желание и инструменты. У нас есть желание, а инструменты – они еще не пришли,

– пояснил глава государства.

В интервью Зеленский высоко оценил пакет помощи на сумму 61 миллиард долларов, одобренный Конгрессом США в этом году. Однако президент подчеркнул, что оборудование слишком долго доставляется на фронт.

Это самая большая трагедия этой войны, что между решением и реальным фактом мы действительно долго, долго, долго ждем,

– сказал он.

Ранее также стало известно, что страны НАТО согласовали помощь Украине в размере 40 миллиардов евро. Лидеры НАТО подпишут обязательства на следующей неделе в Вашингтоне.