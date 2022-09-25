Что нужно иметь с собой в военкомате после получения повестки
Источник:6262.com
Вместе с военным положением в Украине продолжается и мобилизация. Юристы объяснили, как правильно получать повестку и что нужно иметь с собой в военкомате.
В первую очередь юристы отметили, что нужно проверять правильность заполнения повестки. И только после этого ставить свою подпись.
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Что нужно брать с собой в военкомат
Юрист Лидия Карплюк отметила, что после получения повестки военнообязанный должен явиться в военкомат в определенные сроки. Для этого нужно взять с собой:
- документ, удостоверяющий личность,
- военный билет,
- документы о состоянии здоровья, семейном положении, обучении,
- любой другой документ, удостоверяющий право на отсрочку (если таковой есть).
В то же время адвокат Катерина Анищенко советует не паниковать в случае вручения повестки, а ознакомиться с ее содержанием, прежде чем подписать. В ней должны быть следующие данные:
- фамилия, имя и отчество человека, которому вручают повестку;
- место работы;
- вид повестки (уточнение учетных данных, прохождение медкомиссии, прибытие в территориальный центр комплектования или призыв на военную службу);
- дата, время и адрес – когда и куда нужно явиться;
- название органа, печать, подпись, фамилию, имя и отчество руководителя военкомата.
В случае, если вы обнаружили, что повестка неверно заполнена, не торопитесь ее подписывать. Перед подписью следует отметить, что она составлена с нарушениями. Отдельного поля для этого в порядке нет, но можно сделать надпись на свободном месте, поставив дату и подпись. Укажите все недостатки и только потом ставьте свою подпись,
– подчеркнула адвокат.
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