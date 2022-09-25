Что нужно иметь с собой в военкомате после получения повестки

Вместе с военным положением в Украине продолжается и мобилизация. Юристы объяснили, как правильно получать повестку и что нужно иметь с собой в военкомате.

В первую очередь юристы отметили, что нужно проверять правильность заполнения повестки. И только после этого ставить свою подпись.

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Что нужно брать с собой в военкомат

Юрист Лидия Карплюк отметила, что после получения повестки военнообязанный должен явиться в военкомат в определенные сроки. Для этого нужно взять с собой:

документ, удостоверяющий личность,

военный билет,

документы о состоянии здоровья, семейном положении, обучении,

любой другой документ, удостоверяющий право на отсрочку (если таковой есть).

В то же время адвокат Катерина Анищенко советует не паниковать в случае вручения повестки, а ознакомиться с ее содержанием, прежде чем подписать. В ней должны быть следующие данные:

фамилия, имя и отчество человека, которому вручают повестку;

место работы;

вид повестки (уточнение учетных данных, прохождение медкомиссии, прибытие в территориальный центр комплектования или призыв на военную службу);

дата, время и адрес – когда и куда нужно явиться;

название органа, печать, подпись, фамилию, имя и отчество руководителя военкомата.

В случае, если вы обнаружили, что повестка неверно заполнена, не торопитесь ее подписывать. Перед подписью следует отметить, что она составлена с нарушениями. Отдельного поля для этого в порядке нет, но можно сделать надпись на свободном месте, поставив дату и подпись. Укажите все недостатки и только потом ставьте свою подпись,

– подчеркнула адвокат.

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Из-за полномасштабной войны россии режим военного положения в Украине продлен до 21 ноября. В то же время, до этого дня Верховная Рада продолжила и общую мобилизацию.