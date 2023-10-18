Необходимо не только политическое решение: Мецола объяснила, чего не хватает для начала расширения ЕС

Президент Европарламента ожидает, что Европейский Совет согласует средства для расширения ЕС во время пересмотра досрочного бюджета Евросоюза на 2021 – 2027 года. Об этом сообщает корреспондентка 24 Канала Европарламента.

Роберта Мецола рассказала, что лидеры государств-членов ЕС должны принять не только важное политическое решение по расширению Евросоюза, но и согласовать ресурсы для этого.

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"Заседания Европейского совета в октябре и декабре будут иметь решающее значение по расширению Евросоюза. И для нас, как для парламента и как для бюджетного органа, речь идет не только о принятии политического решения, а о наличии бюджета, чтобы быть в состоянии удовлетворить изменения, которые будут внесены", – сказала Мецола.

Кроме того Роберта Мецола заявила, что финансовый инструмент Ukrainian Facility должен быть включен в долгосрочный бюджет. По ее словам, это сделает расходы со стороны ЕС более предсказуемыми и придаст большую стабильность Украине.

В то же время, член бюджетного комитета Европарламента Зигфрид Мурешан заявил, что процесс расширения принесет положительные изменения в Евросоюз. Он отметил, что это означает больше возможностей для граждан и предприятий нынешних государств-членов.

"Нет победителей и проигравших, выиграют все – как вступающие страны, так и страны, которые уже являются членами Европейского Союза", – сказал он.

Впрочем, Мурешан не назвал сумму, которую нужно заложить для расширения Евросоюза. По его словам, эта цифра станет известна после определения финальной даты расширения. Кроме того, он заявил, что для ЕС важно начать переговоры о вступлении со странами, которые уже будут "пригодными для членства".