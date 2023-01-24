До победы Украина должна построить стойкую армию: Зеленский рассказал, от чего это зависит

Украина стремится вступить в НАТО. Совместно с союзниками она должна максимально укрепить армию.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал 24 января на совместной пресс-конференции с лидером Финляндии Саули Ниинисте, передает 24 Канал.

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"Сегодня устойчивость зависит от поддержки многих государств. США оказывают наибольшую поддержку, но очень важно, чтобы Великобритания, страны Европейского Союза, европейского континента, страны Азии и Африки были на стороне Украины, потому что это сторона правды", – рассказал Зеленский.

Украине нужны танки

По словам президента, важно, чтобы мир усиливал украинскую армию, чем может. Зеленский сказал, что обсудил сегодня создание отдельной платформы, которая будет заниматься бронированной техникой для защитников. В частности, танками.

Я очень рад, что у Финляндии будет там свое подходящее место, – добавил Зеленский.

Коалиция без Германии

Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что поведение Германии в вопросе танков Leopard неприемлемо. Он подчеркнул, что если Берлин отказывается помогать, то не должен ограничивать других союзников.

"Если Германия не согласится передать Украине Leopard, мы создадим меньшую коалицию стран, готовых поделиться своими современными танками с Украиной. Мы не будем наблюдать, как Украина истекает кровью", – сказал премьер.

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