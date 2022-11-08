Пригожину нужна любая победа, чтобы выдвинуть ультиматум Путину, – Жданов

Пригожин отчаянно борется за власть в России. Для продвижения своих позиций в Кремле ему необходима любая победа на поле боя в Украине.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 канал. Ранее сообщалось о том, что Пригожин с сарказмом говорит об армии и Путине.

Интересно Несмотря на сумасшедшие потери: в ВСУ предположили, для чего россиянам Бахмут

Борьба за власть в России

Жданов рассказал, что в России триумвират Суровикин – Пригожин – Кадыров пытается прийти к власти. Как говорил Черчилль, борьба бульдогов под ковром. ЧПК "Вагнера" полностью финансируется на средства министерства обороны России.

То есть, техника, вооружение, боеприпасы, это все за государственный счет. Ценой российских налогоплательщиков содержится ЧПК "Вагнера". И Пригожин стремится к победе,

– отметил военный эксперт.

Жданов о том, что Пригожину нужна любая победа, чтобы выдвинуть ультиматум Путину: смотрите видео

Пригожину нужна любая победа

Он продолжил, что Пригожину нужна любая победа. Не Павловка, а вот Угледар, Бахмут, Соледар – да. Тогда он сможет выдвинуть Путину ультиматум, мол, Генштаб без побед, а ЧВК Пригожина захватил новую территорию.

"Пригожин заявлял, что у него уже 30 тысяч человек воюет в Украине, и это уже целый армейский корпус. Суровикин будет всячески поддерживать и помогать Пригожину одержать победу на поле боя на таком сложном участке. Там сошлись интересы политической воли Путина по оккупации Донецкой области в административных границах и амбиции Пригожина по продвижению себя перед Путиным с целью захвата власти", – заметил Жданов.

ЧВК "Вагнера": последние новости