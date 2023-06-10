Не только льготы на ЖКХ: что нужно современным ветеранам

В течение многих лет в нашем государстве забота о гражданах заканчивалась почти исключительно деньгами: мы вам дадим немного денег и на этом о вас забудем. Такая политика, сфокусированная на деньгах, очень комфортна и для получателей социальной поддержки, и для государства. Далее читайте в авторской колонке для сайта 24 Канала.

Украинское общество в идеальном мире

Для государства в определенный момент оказывается, что объем социальных обязательств избыточен, и оно уже не может его выполнять, но и перенаправлять ресурс на другую сферу тоже не может. Есть десяток решений Конституционного Суда Украины, отменивших принятые парламентом законодательные нормы, которыми пытались перенаправить ресурсы на новую пострадавшую категорию граждан.

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Это происходит потому, что у нас есть такая презумпция: любая выплата, обещанная государством – это уже социальная гарантия. А как можно нарушать социальные гарантии? Со своей стороны граждане привыкли, что никакой поддержки на самом деле нет и все, за что они могут драться – это очередная гривна помощи.

В таких условиях ключевая философия нашей команды – изменить эту систему. Я очень рада, что у нас широкое поле поддержки: в парламенте, в частности в профильном комитете, и во всех министерствах. Мы стремимся наконец-то построить систему социальной поддержки, в которой фокус будет на социальных услугах.

Когда человек нуждается в поддержке от государства, мы сначала анализируем: какой должна быть эта поддержка. Возможно, это должна быть помощь психолога или, например, помощь в трудоустройстве или медиации внутренних конфликтов в семье. Уже только в критических ситуациях, если семья действительно не может преодолеть финансовые кризисы, государство вмешивается также через финансовые инструменты.

В идеальном мире нашей команды украинское общество – это общество людей, минимально зависящих экономически от государства, от социальной помощи и максимально обеспечивающих себя финансово. По системе, которая пока действует, человек, раненый на войне, просто получит небольшие выплаты и будет выброшен из жизни.

При системе, которую мы строим, этот человек получит своевременную реабилитацию, при необходимости – качественный протез, психологическую помощь, помощь в том, чтобы вернуться на рынок труда и к качественной независимой жизни через все возможные инструменты.

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Что мы делаем прямо сейчас? Первое: строим систему кейс-менеджмента. Мы все знакомы с тем, как прошла реформа медицинской отрасли: есть семейные врачи – первичное звено медицины. В свою очередь мы строим систему первичного звена социальной помощи. Мы учим специалистов по социальной работе или в нашем профессиональном сленге – кейс-менеджеров, людей, задачей которых будет связь с каждой семьей ветерана и непосредственно с ветераном.

Кто и как будет работать с ветеранами

Согласно предложениям, которые мы направляли в Министерство по делам ветеранов, кейс-менеджер будет получать телефон ветерана в день демобилизации и на второй день будет звонить касательно его потребностей. Далее, в зависимости от того, какая потребность у конкретного ветерана, специалист будет направлять запросы в профильные органы и будет фасилитировать всю дальнейшую работу.

Параллельно с обучением кейс-менеджеров мы обсуждаем, кого лучше набирать на эти должности. К примеру, концепция "равный – равному", однако профессиональные ветеранские сообщества говорят, что это не всегда оптимальный вариант.

Также работаем над реформой системы оплаты труда кейс-менеджеров, чтобы привлекать действительно мотивированных людей. Строим систему электронного кейс-менеджмента – создаем базу данных с информацией обо всех гражданах, в том числе о ветеранах.

Мы сфокусировались на введении нескольких социальных услуг, которые сейчас реализуются как пилотные проекты. Первая услуга – это социальная адаптация. Она происходит следующим образом: военнослужащий и его семья определенное время находятся в заведении отдыха, где, помимо самого отдыха, работают с психологом, чтобы найти механизмы, как вернуться к гармоничной жизни. О дальнейшей поддержке реализации этого проекта мы активно говорим и с международными партнерами, и с украинским бизнесом.

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Следующая социальная услуга – это патронатное сопровождение военнослужащих. Этот проект мы реализуем совместно с Министерством обороны Украины в пяти отобранных боевых частях. В патронатные службы боевых частей мы добавляем социальных работников. Ведь они смотрят на военнослужащего не как на боевую единицу с функционалом, а как на человека с его потребностями.

В ситуации, когда военнослужащий, находясь на боевом задании, долгое время не выходит на связь с родными, задачей социального работника как раз будет установить эту связь и объяснить, что происходит.

В настоящее время мы научили около 500 социальных работников и увидели проблему дефицита специалистов такой направленности, особенно имеющих опыт работы с ветеранами. Быстро масштабировать нужное количество людей, которые смогут работать с нашим ветеранским сообществом – наш отдельный вызов. Одна из рассматриваемых моделей – это привлечение социальных работников и кейс-менеджеров с частичной занятостью.

Почему действующее законодательство не подходит современным ветеранам

Третий наш флагманский проект – создание мультидисциплинарных команд в больницах. Как обычно строится система поддержки военнослужащих, получивших ранения или увечья? Сначала ты лежишь в медицинском заведении, с тобой говорят врачи. После этого ты должен получить статус инвалидности. Еще после этого с тобой начинают работать по предоставлению протеза, который тебе нужен. При этом все это время нет ни психологической, ни социальной поддержки, ни социальной поддержки.

Чтобы изменить это сейчас в 17 пилотных медицинских учреждениях сформированы мультидисциплинарные команды, в составе которых не только врачи, но и социальные работники, психологи, протезисты, ортезисты. Цель – максимально сократить время, которое потребуется государству для того, чтобы оказать военному всю необходимую поддержку.

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Проблема действующей ветеранской поддержки состоит в том, что она покрывает одинаковыми гарантиями всех: и ветеранов прошлых войн (Вторая мировая, Афганская, международные конфликты), и ветеранов современной войны.

Законодательство, писавшееся для ветеранов, которым было по 60 – 70 лет, предусматривает льготы в виде субсидий на жилищно-коммунальные услуги, льготного выхода на пенсию и льготного проезда в общественном транспорте. Мы не можем отменить это законодательство, потому что оно важно для людей, получивших статус ветеранов десятки лет назад. Но нам очень важно сделать законодательство, отвечающее потребностям наших ветеранов новых.

Этим молодым людям не нужны льготы на ЖКХ. Главное, что им нужно – уважение и индивидуальный подход в решении персональных проблем. Именно над этим мы и работаем.