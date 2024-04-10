"Дефицит, который слишком затягивается": Зеленский рассказал, что крайне необходимо Украине

По словам президента, Украине нужны системы ПВО и боевые самолеты, чтобы защитить города от российского террора.

О необходимом вооружении Владимир Зеленский рассказал в обращении к участникам Дельфийского экономического форума.

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Также Украине необходима артиллерия, чтобы продвигаться на фронте и освобождать территории от российской оккупации.

Украина не просит слишком много. Нам нужны системы ПВО и боевые самолеты, которые могут защитить наши города от российского террора. Несколько десятков систем и достаточное количество современных истребителей – и вообще не будет проблемы российской авиации и бомб. Нам нужна артиллерия, чтобы отодвигать фронт и возвращать нормальную жизнь на оккупированную Россией землю,

– заявил Зеленский.

Справедливость и решения

Президент добавил, что, кроме вооружения, Украине нужна справедливость. Речь идет о давлении на Россию, который не даст Путину возможности увеличивать его военный потенциал. Зеленский объяснил, что имел в виду большие санкции против России, конфискацию путинских активов и ноль толерантности к российской дезинформации.

Зеленский подчеркнул, что это может быть абсолютно реальным и зависит только от политической воли партнеров.

Путин может заполнять своей агрессией лишь дефицит решений мира. Дефицит, который слишком затягивается. Можно победить в этой войне. Но не дефицитами приобретается победа,

– обратился президент.

Системы ПВО могут защитить энергетику Украины