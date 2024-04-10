"Дефицит, который слишком затягивается": Зеленский рассказал, что крайне необходимо Украине
Источник:Владимир Зеленский
По словам президента, Украине нужны системы ПВО и боевые самолеты, чтобы защитить города от российского террора.
О необходимом вооружении Владимир Зеленский рассказал в обращении к участникам Дельфийского экономического форума.
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Также Украине необходима артиллерия, чтобы продвигаться на фронте и освобождать территории от российской оккупации.
Украина не просит слишком много. Нам нужны системы ПВО и боевые самолеты, которые могут защитить наши города от российского террора. Несколько десятков систем и достаточное количество современных истребителей – и вообще не будет проблемы российской авиации и бомб. Нам нужна артиллерия, чтобы отодвигать фронт и возвращать нормальную жизнь на оккупированную Россией землю,
– заявил Зеленский.
Справедливость и решения
Президент добавил, что, кроме вооружения, Украине нужна справедливость. Речь идет о давлении на Россию, который не даст Путину возможности увеличивать его военный потенциал. Зеленский объяснил, что имел в виду большие санкции против России, конфискацию путинских активов и ноль толерантности к российской дезинформации.
Зеленский подчеркнул, что это может быть абсолютно реальным и зависит только от политической воли партнеров.
Путин может заполнять своей агрессией лишь дефицит решений мира. Дефицит, который слишком затягивается. Можно победить в этой войне. Но не дефицитами приобретается победа,
– обратился президент.
Системы ПВО могут защитить энергетику Украины
- В своем недавнем интервью Владимир Зеленский ответил на вопрос, есть ли риск того, что российские захватчики окончательно смогут добить энергосистему Украины. По его словам, оккупанты не будут оставлять попыток уничтожить энергетическую инфраструктуру.
- Украине уже удалось защитить многие энергообъекты благодаря системам ПВО. В то же время против некоторых видов российских ракет могут сработать только системы Patriot или их аналог.
- Зеленский допустил, что Украине может не хватить ракет, если продолжится та интенсивность российских обстрелов, которая была в течение последнего месяца. По его словам, партнеры Киева об этом также знают.