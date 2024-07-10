Столтенберг назвал лучший способ обеспечить "прекращение огня" в Украине

Членство Украины в НАТО может обеспечить прекращение огня на фронте. Именно 5 статья является лучшей и самой сильной гарантией безопасности.

Во время прекращения боевых действий мир должен обеспечить, чтобы Украина имела возможности для сдерживания будущей агрессии со стороны России. Об этом генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил на Общественном форуме НАТО, передает 24 Канал.

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Членство в НАТО будет означать прекращение боевых действий

Столтенберг отметил, что в случае прекращения боевых действий он "хочет убедиться, что это действительно конец войны, потому что то, что мы видели, является путем агрессии". Генсек также напомнил, как Россия сначала аннексировала Крым, а через несколько месяцев российские войска начали войну на Востоке.

Мы сказали, что это недопустимо. Тогда у нас было первое Минское соглашение об определении линии прекращения огня. Это было нарушено, и Россия продвинула линию фронта дальше на запад в 2014 году. У нас был "Минск-2" в 2015 году, и тогда россияне ждали семь лет и было полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году,

– заявил Столтенберг.

По его словам, таким образом мир увидел схему, когда "россияне брали Украину кусочками". Генеральный секретарь НАТО добавил, что для прекращения огня на фронте Украине нужны гарантии безопасности.

И, конечно, лучшей и самой сильной гарантией безопасности будет 5 статья. Поэтому я считаю, что способ обеспечить прекращение этого – это фактически членство в НАТО,

– подытожил он.

Ранее генсек НАТО объяснял, что Украина не получит приглашение стать членом Альянса во время саммита в Вашингтоне из-за отсутствия консенсуса между странами-членами.