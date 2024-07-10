Під час припинення бойових дій світ повинен забезпечити, щоб Україна мала можливості для стримування майбутньої агресії з боку Росії. Про це генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг заявив на Громадському форумі НАТО, передає 24 Канал.

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Членство в НАТО означатиме припинення бойових дій

Столтенберг наголосив, що в разі припинення бойових дій він "хоче переконатися, що це справді кінець війни, тому що те, що ми бачили, є шляхом агресії". Генсек також нагадав, як Росія спочатку анексувала Крим, а через кілька місяців російські війська почали війну на Сході.

Ми сказали, що це неприпустимо. Тоді у нас була перша Мінська угода про визначення лінії припинення вогню. Це було порушено, і Росія просунула лінію фронту далі на захід у 2014 році. У нас був "Мінськ-2" у 2015 році, і тоді росіяни чекали сім років та було повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році,

– заявив Столтенберг.

За його словами, таким чином світ побачив схему, коли "росіяни брали Україну шматочками". Генеральний секретар НАТО додав, що для припинення вогню на фронті Україні потрібні гарантії безпеки.

І, звісно, найкращою та найсильнішою гарантією безпеки буде 5 стаття. Тому я вважаю, що спосіб забезпечити припинення цього – це фактично членство в НАТО,

– підсумував він.

Раніше генсек НАТО пояснював, що Україна не отримає запрошення стати членом Альянсу під час саміту в Вашингтоні через відсутність консенсусу між країнами-членами.