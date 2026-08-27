Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок рассказал 24 Каналу, что эта встреча на высшем уровне оказалась весьма неприятной для обеих сторон. Поскольку о содержании беседы официально не сообщается, она таит в себе элементы серьезной опасности.

Речь шла об эскалации и гибридных атаках?

Валерий Клочок предположил, что беседа директора ЦРУ с российским руководством касалась прежде всего вопросов безопасности и вероятности нового противостояния. Россия в течение длительного времени прибегает к действиям, которые не позволяют ей достичь так называемых "целей СВО", поэтому для Кремля одним из сценариев остается расширение зоны боевых действий.

Аналитик о причинах визита Джона Ретклиффа в Россию: видео

Я считаю, что те сообщения от спецслужб западных партнеров, которые свидетельствовали о намерении России совершить атаку на страны НАТО уже этой осенью, стали предметом беседы главы ЦРУ и Путина. Речь шла о недопустимости таких действий из-за зеркального ответа или о просьбе отложить эту операцию,

– подчеркнул он.

Руководитель Центра общественной аналитики отметил, что Кремль пытается установить контакты с лидерами Европы и достичь соглашений о распределении сфер влияния ценой Украины. Для этого Москва может готовить гибридные операции или провокации против членов Североатлантического альянса.

Какие предостережения могли донести Кремлю?

Аналитик выразил сомнение в том, что в ходе короткой встречи стороны подробно обсуждали конкретные планы завершения войны. В то же время США стремились донести до Кремля четкие предостережения о недопустимости дальнейшего обострения.

Ситуация в Кремле серьезно изменилась. Они будут прибегать к расширению зоны боевых действий не в классическом конвенционном виде, а через гибридные сценарии. Убедить Путина невозможно, это понимают в Вашингтоне, поэтому глава ЦРУ привез конкретные предупреждения,

– подытожил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа".

Визит главы ЦРУ состоялся на фоне попыток Соединенных Штатов Америки активизировать переговорный процесс и выяснить, что хочет сказать Кремль относительно прекращения дальнобойных ударов. Предыдущие американские контакты с российской стороной не привели к быстрому прорыву из-за жесткой позиции Москвы.

Стоит добавить, что Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин лично не встречался с главой ЦРУ Джоном Ретклиффом, однако уже ознакомился с результатами переговоров. Пресс-секретарь Кремля назвал диалог по линии спецслужб позитивным шагом в период кризиса в отношениях между США и РФ. В то же время аналитики считают, что американский чиновник мог предостеречь Москву от возможных провокаций против НАТО.