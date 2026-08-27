Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок розповів 24 Каналу, що цей контакт на найвищому рівні був далеко неприємним для обох сторін. Оскільки про зміст розмови офіційно не повідомляють, вона містить елементи серйозної небезпеки.

Чи йшлося про ескалацію та гібридні атаки?

Валерій Клочок припустив, що розмова директора ЦРУ з російським керівництвом торкалася передусім питань безпеки та ймовірності нового протистояння. Росія тривалий час вдається до дій, які не дають їй змоги досягти так званих "цілей СВО", тому для Кремля одним із сценаріїв залишається розширення зони бойових дій.

Аналітик про причини візиту Джона Реткліффа до Росії: відео

Я вважаю, що ті повідомлення від спецслужб західних партнерів, які засвідчували про намір Росії вдатися до атаки по країнах НАТО вже цієї осені, є предметом розмови очільника ЦРУ і Путіна. Мова йшла про неприпустимість таких дій через дзеркальну відповідь або про прохання відтермінувати цю операцію,

– наголосив він.

Керівник Центру громадської аналітики зазначив, що Кремль намагається вийти на контакти з лідерами Європи та досягти угод про розподіл сфер впливу ціною України. Для цього Москва може готувати гібридні операції або провокації проти членів Північноатлантичного альянсу.

Які застереження могли привезти Кремлю?

Аналітик висловив сумнів щодо того, що впродовж короткої зустрічі сторони детально обговорювали конкретні плани завершення війни. Водночас США прагнули донести до Кремля чіткі застереження щодо неприпустимості подальшого загострення.

Ситуація серйозно змінилася в Кремлі. Вони будуть вдаватися до розширення зони бойових дій не в класичному конвенційному вигляді, а через гібридні сценарії. Переконати Путіна неможливо, це розуміють у Вашингтоні, тому очільник ЦРУ привіз конкретні застереження,

– підсумував керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

Візит очільника ЦРУ відбувся на тлі спроб Сполучених Штатів Америки активізувати переговорний трек і з'ясувати позиції Кремля щодо припинення далекобійних ударів. Попередні американські контакти з російською стороною не привели до швидкого прориву через жорстку позицію Москви.

Варто додати, що Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін особисто не зустрічався з главою ЦРУ Джоном Реткліффом, проте вже ознайомився із результатами переговорів. Речник Кремля назвав діалог по лінії спецслужб позитивним кроком у період кризи у відносинах США та РФ. Водночас аналітики вважають, що американський посадовець міг застерегти Москву від можливих провокацій проти НАТО.