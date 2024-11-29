Путин не случайно поехал в Казахстан: что обвалило российский рубль

Впервые с марта 2022 года российский рубль превысил отметку в 111 за доллар. К этому привело, в частности, увеличение импортных операций через "черный рынок".

На фоне этого Владимир Путин поехал в Казахстан, и не просто "прогуляться". Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок сказал 24 Каналу, что диктатор будет просить казахского президента приобщить Россию к одному важному делу.

К теме 2 структуры в России заинтересованы в стремительном падении рубля

Что привело к обесцениванию рубля

Падению рубля способствует, в частности, уменьшение законных импортных операций. Неоднократно фиксировались случаи, когда российские контрабандисты в чемоданах перевозили золото в другие страны. Обменивали его и покупали товары двойного назначения, запрещенные или подсанкционные, которые нужны России для ВПК.

Если направлять экономику в одно русло без возможности развивать экспортные и импортные операции, в случае России говорится об оборонно-промышленном комплексе, то в определенный момент наступит стагнация, стагфляция и гиперинфляция. То есть количество денег, которые есть в стране, должны обеспечиваться товарами.

Военный сектор перегрет и не способен прозрачно работать. Можете сколько угодно чемоданами завозить деньги, но "черный рынок" никогда не выровняет вашу экономику,

– подчеркнул Клочок.

Россия существенно зависит от экспортно-импортных операций. Она не может своим "импортозамещением" обеспечить стабильность инфляционных процессов, чтобы они не двигались вверх. Российские банки уже намекают на замораживание вкладов в мае – июне 2025 года. То есть россиянам не будут выдавать депозиты, чтобы не провоцировать еще большую инфляцию.

Российская экономика может рухнуть только под санкционным давлением. Падение рубля началось именно после введенных ограничений против Газпромбанка.

Смотрите также Переход на новый уровень: почему российский рубль резко обвалился в цене и чего ждать в 2025 году

За чем Путин полетел в Казахстан

Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев стремится в 13 раз увеличить экспорт нефти через страны, но не через Россию.

Поэтому российский диктатор Владимир Путин не просто так поехал в Казахстан. Как только уменьшится потенциал и возможность России продавать нефть, деньги в казне быстро начнут заканчивать. Кремль просто не сможет выплачивать зарплату контрактникам и финансировать другие социальные программы.

Поэтому может договариваться, чтобы Казахстан все-таки работал через Россию или, чтобы российская нефть как-то поставлялась в Казахстан, а потом двигалась в другие страны,

– предположил Валерий Клочок.

Не пропустите В Казахстане во время визита Путина на экране появился флаг Украины: впечатляющее видео

Что может привести к краху российской экономики

Сейчас не стоит надеяться, что российская экономика полетит в пропасть. Точкой бифуркации станут следующие шаги: