На тлі цього Владімір Путін поїхав до Казахстану, і не просто "прогулятися". Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок сказав 24 Каналу, що диктатор проситиме казахського президента долучити Росію до однієї важливої справи.

До теми 2 структури в Росії зацікавлені у стрімкому падінні рубля

Що призвело до знецінення рубля

Падінню рубля сприяє, зокрема, зменшення законних імпортних операцій. Неодноразово фіксувалися випадки, коли російські контрабандисти у валізах перевозили золото в інші країни. Обмінювали його й купували товари подвійного призначення, заборонені або підсанкційні, які потрібні Росії для ВПК.

Якщо спрямовувати економіку в одне русло без можливості розвивати експортні й імпортні операції, у випадку Росії мовиться про оборонно-промисловий комплекс, то в певний момент настане стагнація, стагфляція та гіперінфляція. Тобто кількість грошей, які є в країні, мають забезпечуватися товарами.

Військовий сектор перегрітий та неспроможний прозоро працювати. Можете скільки завгодно валізами завозити гроші, але "чорний ринок" ніколи не вирівняє вашу економіку,

– наголосив Клочок.

Росія суттєво залежить від експортно-імпортних операцій. Вона неспроможна своїм "імпортозаміщенням" забезпечити стабільність інфляційних процесів, щоб вони не рухалися догори. Російські банки уже натякають на замороження вкладів у травні – червні 2025 року. Тобто росіянам не будуть видавати депозити, аби не провокувати ще більшу інфляцію.

Російська економіка може рухнути лише під санкційним тиском. Падіння рубля почалося саме після запроваджених обмежень проти Газпромбанку.

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За чим Путін полетів у Казахстан

Лідер Казахстану Касим-Жомарт Токаєв прагне у 13 разів збільшити експорт нафти через країни, але не через Росію.

Тому російський диктатор Владімір Путін не просто так поїхав до Казахстану. Щойно зменшиться потенціал та можливість Росії продавати нафту, гроші у казні швидко почнуть закінчувати. Кремль просто не зможе виплачувати зарплату контрактникам та фінансувати інші соціальні програми.

Тому може домовлятися, щоб Казахстан все-таки працював через Росію або, щоб російська нафта якось постачалася в Казахстан, а потім рухалася в інші країни,

– припустив Валерій Клочок.

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Що може призвести до краху російської економіки

Наразі не варто сподіватися, що російська економіка полетить у прірву. Точкою біфуркації стануть наступні кроки: