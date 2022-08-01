Оккупанты признают силу украинской армии и восхищаются ее бесстрашием

кремлевская пропаганда систематически лжет о победах российской армии в войне с Украиной. Однако оккупанты проигрывают на поле боя и панически боятся Вооруженных Сил Украины.

Об этом свидетельствует очередной телефонный разговор захватчиков, который перехватила Служба безопасности Украины. В нем мобилизованный в оккупационное войско житель временно оккупированного Донецка рассказывает матери о реальной ситуации, в которой оказались россияне.

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"Украинская армия – самая сильная в мире"

Как свидетельствует запись телефонного разговора, захватчики прекрасно понимают свою слабость и несостоятельность достичь реальных результатов.

Украинская армия – это самая сильная армия во всем мире… Они даже россиян не боятся, с*ка, никого…. Это так и есть, реально,

– рассказал матери оккупант.

Зомбированная российской пропагандой женщина попыталась возразить на это утверждение.

Однако представитель оккупационного войска подчеркнул, что в России по телевидению рассказывают сказки.

"Батальоны ложатся"

"Ты потери вообще видела какие? Вам правду не говорят", – отметил мужчина.

Оккупант в телефонном разговоре также признался, что если россияне и продвигаются вперед на поле боя, то платят за это очень высокую цену.

А даже если продвигается наша (армия – прим.), это очень с большими потерями. Батальоны ложатся,

– сказал оккупант.

В Службе безопасности Украины отметили, что из-за силы украинской армии враг деморализован.

"Украинские защитники хорошо знают свою работу и методически сметают с нашей земли "вторую армию в мире", – говорится в сообщении.

Мобилизированный в армию оккупантов житель Донецка рассказал о силе украинской армии: смотрите видео

ВСУ дают взбучку врагу: последние новости

Россия в войне против Украины постоянно теряет личный состав и военную технику. По состоянию на 1 июля ВСУ ликвидировали уже 41 030 оккупантов.

Украинские воины мощно разбивают военные склады оккупантов. 31 июля ВСУ нанесли мощный удар по складам врага в Скадовске.

Также украинские воины 31 июля нанесли мощный удар по эшелону с военной техникой, боеприпасами и живой силой в районе железнодорожной станции "Бриловка" в Херсонской области.

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