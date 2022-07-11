Пионтковский сказал, что останавливает путина от массированной атаки Киева
После провала в боевых действиях путину придется отчаянно добиваться перемирия, и для этого понадобится вся его американская и западноевропейская агентура.
путин боится потерять агентуру
Об этом 24 каналу рассказал российский публицист Андрей Пионтковский. Он считает, что именно по этой причине российский диктатор не отдает приказ массированно бомбить Киев. Такими действиями он "спалит" всю свою агентуру.
Обратите внимание Масштабы амбиций кремля снизились, максимальная цель – взять Славянск, – Пионтковский
Если путин от угроз атаковать центры принятия решений, что в переводе на нормальный язык означает ликвидировать украинское руководство, перейдет к действиям, то никто уже не будет ему помогать.
Вот он и мечется между желанием разорвать на себе рубашку и "мы в рай, а вы просто сдохнете" и желанием все-таки обеспечить определенный вариант паузы в войне, которую он сможет "продать" своему населению как победу,
– считает Пионтковский.
Полное интервью с публицистом Андреем Пионтковским: смотрите видео
Последние новости о российском диктаторе
- Президент Турции Реджеп Эрдоган провел телефонный разговор с Путиным касательно организации безопасных коридоров в Черном море для экспорта украинского зерна. Он призвал главу россии наконец решить эту проблему и прекратить боевые действия. Что на это ответил президент-террорист – не сообщают.
- Депутаты либерально-демократической партии России, руководителем которой, к слову, был известный украинофоб жириновский, предложили называть Путина не президентом, а "правителем". Мол, иностранный термин "президент" для россиян чужд и всегда их смущал.
- Президент он или правитель, но это не меняет того факта, что критиковать путина уже начали даже его пропагандисты. Так, один из главных агитаторов вражеского минобороны Александр Сладков, опубликовал паническое сообщение с интересным вопросом: "Когда это бл**ство закончится?". Кроме того, он описал свои впечатления от удара ВСУ по российскому штабу и складу боеприпасов в Чернобаевке.