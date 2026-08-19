Советник Офиса Президента Михаил Подоляк в эфире 24 Канала подчеркнул, что для завершения войны не следует проявлять цинизм и сидеть на двух стульях: невозможно, чтобы определенные страны или лица вели бизнес с Россией и при этом призывали ее прекратить боевые действия, ведь страна-агрессор понимает, что они зависят от нее, и поэтому отвергает их позицию.

При каких условиях наступит конец войны

Советник ОПУ назвал три важных фактора для того, чтобы положить конец боевым действиям. Во-первых, Россия сегодня наносит удары исключительно по гражданскому населению, а это означает, что нужно закрыть небо с помощью противоракетных систем. Во-вторых, нужно нацеливаться на уничтожение военных производств на территории России, прежде всего ракетных. В-третьих, следует ликвидировать пусковые возможности врага вдоль границ с Украиной.

Тогда в России, по словам Подоляка, наступит стагнация на линии фронта, будет огромное количество убитых российских оккупантом и не будет никакого продвижения на поле боя. И главное – не будет того, что Кремль может "продать" и без того уже напуганному российскому электорату.

А что он сегодня "продает"? Что в центр Киева попала ракета – радуйтесь. Если это убрать, аргументов не останется. Тогда в России возникнут внутренние вопросы: зачем она туда шла?

– заявил Подоляк.

Глава российского МИД Лавров сейчас откровенно заявляет: Россия не может остановить эту войну, потому что таким образом перечеркнет то, что делали ее деды и прадеды. Это, как пояснил советник ОПУ, не вопрос мифических предков, это вопрос того, что на внутреннем рынке России его самого линчуют.

Остановить войну можно тремя способами. Первый – защита Украины в воздухе. Второй – наращивание масштабов ударов: не 600 дронов, а столько же и "плюс" 100 ракет по территории России. Третий – перестать заигрывать с Лавровым, Путиным и говорить, что еще можно о чем-то договориться,

– подчеркнул Подоляк.

Он продолжил, что пока подобное имеет место, война не может закончиться, потому что Россия не получила ничего, зачем она начинала эту агрессию. И, по его словам, если она не получит чуть больше, чем может с помощью "умелых переговорщиков", то она будет масштабироваться дальше.

Советник ОПУ добавил, что Россия может сделать оперативную паузу, но это не будет означать, что она перестанет атаковать Украину, а также другие страны – сначала гибридным образом, а затем и напрямую.

Что заставит Россию завершить войну: смотрите видео