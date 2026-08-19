Радник Офісу Президента Михайло Подоляк в етері 24 Каналу наголосив, що для фіналу війни варто не бути цинічним і не сидіти на двох стільцях: не можуть певні країни чи особи займатись бізнесом з Росією і при цьому закликати, що вона має зупинити бойові дії, адже країна-агресорка розуміє, що вони залежать від неї, тому відкидає їхню позицію.

За яких умов настане кінець війни

Радник ОПУ назвав три важливі фактори для того, аби фіналізувати бойові дії. По-перше, Росія сьогодні б'є виключно по цивільному населенню, а це означає, що потрібно закрити небо завдяки протиракетним системам. По-друге, треба цілитись на знищення військових виробництв на території Росії, насамперед ракетних. По-третє, варто ліквідувати пускові можливості ворога уздовж кордонів з Україною.

Тоді у Росії, зі слів Подоляка, буде стагнація по лінії фронту, величезна кількість убитих окупантів і не буде жодного просування на полі бою. І головне – не буде того, що Кремль може "продати" й так вже наляканому російському електорату.

А що він сьогодні "продає"? Що центр Києва зайшла ракета – радійте. Якщо це прибрати, не буде аргументів. Тоді в Росії постануть внутрішні питання, навіщо вона туди йшла?,

– озвучив Подоляк.

Очільник російського МЗС Лавров нині відверто заявляє: Росія не може зупинити цю війну, бо таким чином перекреслить те, що робили її діди й прадіди. Це, як пояснив радник ОПУ, не питання міфічних предків, це питання, що на внутрішньому ринку Росії його самого лінчують.

Зупинити війну можна трьома шляхами. Перше – захист України в повітрі. Друге – масштабування ударів: не 600 дронів, а стільки й "плюс" 100 ракет по території Росії. Третє – перестати загравати з Лавровим, Путіним і говорити, що ще можна про щось домовитись,

– наголосив Подоляк.

Він продовжив, що поки подібне існує, війна не може закінчитись, тому що Росія не отримала нічого, заради чого починала цю агресію. І, з його слів, якщо вона не отримає трохи більше, ніж може за допомогою "гарних перемовників", то вона буде масштабуватись далі.

Радник ОПУ додав, що оперативну паузу Росія може зробити, але це не означатиме, що вона перестане атакувати Україну, а також інші країни спочатку гібридно, а потім і безпосередньо.

Що змусить Росію завершити війну: дивіться відео