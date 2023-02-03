В то же время наиболее вероятным является сценарий внутриполитического конфликта в России. Такое мнение 24 Каналу выразил глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко.
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Что ждет Россию после проигрыша
Аналитик отметил, что в России возможно противостояние между различными лагерями. Например, сторонниками более "либерального путинизма" и тех, кто поддерживает фашистскую историю в России, как-вот предлагает Александр Дугин.
Это гораздо более реалистичное разделение, чем противостояние одних регионов России против других. Условно говоря, реалистичнее является война "новых белых с новыми красными",
– сказал Божко.
По его мнению, результатом проигрыша в войне против Украины может стать гражданская война или массовые противостояния в России. Кроме того, страну-агрессора окутает политический, экономический и информационный кризис.
Божко назвал вероятный сценарий для России после проигрыша в войне: смотрите видео
"Однако это не ставит сразу вопрос о распаде, сецессии (отделение, выход части из целостности – 24 Канал). Вероятнее всего, распад может быть следствием длительной смуты, которая в России начнется с проигрышем в войне. Ведь для нее проигрыш в войне – это сразу потеря смысла к существованию", – объяснил аналитик.
Он добавил, что сегодня в России и так мало механизмов и процессов, которые все еще нормально функционируют. А после проигрыша их и вовсе может не остаться, и это будет началом смуты.
Напряжение в Кремле растет
- В России неспокойно, там стали рассматривать сценарии транзита власти. Политолог Александр Антонюк предположил, что в Кремле хотят заменить Владимира Путина другим человеком.
- Вероятно, это должно быть лицо с политическим бэкграундом и весом для того, чтобы хотя бы на какой-то период попытаться сохранить Россию в тех границах, которые были до 24 февраля или даже 2014 года.
- Российский оппозиционный политик Геннадий Гудков отметил, что за почти год войны в Украине российский диктатор очень изменился. Из-за поражения своей армии на фронте он теряет авторитет среди российских элит и становится более зависимым от своего окружения.
- Политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал, что 80% окружения главы Кремля хотят отстранить его от власти. Причем им безразлично, на кого сменить диктатора – главное, чтобы это был не Путин.