Водночас найімовірнішим є сценарій внутрішньополітичного конфлікту в Росії. Таку думку 24 Каналу висловив голова Центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко.
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Що очікує Росію після програшу
Аналітик зауважив, що в Росії є ймовірним протистояння між різними таборами. Наприклад, прихильниками більш "ліберального путінізму" та тих, хто підтримує фашистську історію в Росії, як-от пропонує Алєксандр Дугін.
Це набагато реалістичніший поділ, аніж протистояння одних регіонів Росії проти інших. Умовно кажучи, реалістичнішою є війна "нових білих з новими червоними",
– сказав Божко.
На його думку, наслідком програшу у війні проти України може стати громадянська війна або масові протистояння в Росії. Крім того, країну-агресорку огорне політична, економічна та інформаційна криза.
Божко назвав найімовірніший сценарій для Росії після програшу у війні: дивіться відео
"Однак це не ставить одразу питання про розпад, сецесію (відокремлення, вихід частини з цілісності – 24 Канал). Найімовірніше, розпад може бути наслідком тривалої смути, яка в Росії почнеться з програшем у війні. Адже для неї програш у війні – це одразу втрата сенсу до існування", – пояснив аналітик.
Він додав, що сьогодні в Росії й так мало механізмів та процесів, які ще нормально функціонують. А після програшу їх і зовсім може не лишитися й це буде початком смути.
Напруга в Кремлі дедалі зростає
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