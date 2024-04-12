США выделили средства на модернизацию ПВО: Евлаш объяснил, что это означает

США выделили средства для модернизации систем противовоздушной обороны Украины. В Воздушных силах объяснили, что это означает.

В эфире национального телемарафона представитель Воздушных сил Илья Евлаш отметил, что системы ПВО необходимо должным образом обслуживать. Об этом пишет 24 Канал.

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Для работы ПВО нужны не только ракеты

Евлаш отметил, что когда мы говорим о системах ПВО – говорится не только о сбивании целей, но и об обслуживании, замену перезарядки и поступления дополнительных элементов для их обслуживания.

Собственно, это и есть модернизация сил ПВО.

Напомним, ранее госпожа посол США в Украине Бриджит Бринк сообщила, что США выделили Украине 138 миллионов долларов для модернизации систем противовоздушной обороны. По ее словам, средства помогут "поддерживать эффективность противовоздушной обороны Украины на фоне непрерывных атак России на энергетическую сеть и украинский народ".

Накануне в Государственном департаменте США сообщали, что выделенные средства позволят Украине отремонтировать зенитно-ракетные комплексы HAWK.

Украине нужны дополнительные системы Patriot и боеприпасы

Попутно Евлаш отметил, что ракеты типа "Кинжал" сбивать крайне сложно, поэтому Украине нужно больше систем Patriot и ракет к ним. По словам представителя ПС, международные партнеры знают об этих потребностях.

Конечно, мы должны понимать прежде всего, что Украина не производит самостоятельно данные системы и боеприпасы к ним, поэтому конечно, что нам нужно больше ракет. Мы не можем самостоятельно пополнять запасы, не можем самостоятельно изготавливать эти ракеты. Поэтому наши партнеры знают о нашей потребности, они знают, сколько у нас есть ракет, сколько нам необходимо еще,

– сказал он.

В то же время он добавил, что панике отдаваться не нужно, потому что несмотря на все силы ПВО показывают хороший результат по сбиванию вражеских целей.

При этом в очередной раз подчеркнул, что Воздушные силы очень ожидают поставки Patriot партнерами и не устанут говорить об этом.