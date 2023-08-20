Политолог Александр Антонюк озвучил 24 Каналу мнение, что такие материалы в СМИ – это своеобразное тестирование, можно ли будет работать над таким решением. Однако это решение совершенно не приемлемо ни для Украины, ни для НАТО.

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"Политики той или иной страны руководствуются разведданными, в том числе – российскими. В этом моменте ищут компромисс, как выстраивать решения. Это своеобразное тестирование, насколько над таким решением можно политически работать", – сказал он.

Россия понимает, что военным путем захватить Украину не удастся. Потому рассчитывает на войну низкой интенсивности, во время которой, по мнению врага, должны истощиться Украина и наши союзники. Эти статьи в СМИ призваны создать определенное информационное пространство для продвижения подобных решений.

Неприемлемое решение

Александр Антонюк подчеркнул, что вступление Украины в Альянс в обмен на территории – это решение, на которое не может согласиться ни наше государство, ни НАТО. Но подобные дискуссии будут продолжаться, ведь Россия будет продвигать подобные тезисы.

Это нивелирует и обесценивает сам Альянс. В первую очередь задача НАТО – опережать возможность войны. Второй шаг – это оборонительный аспект. У НАТО точно не стоит вопрос захватывать территории,

– подчеркнул он.

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