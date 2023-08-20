Політолог Олександр Антонюк озвучив 24 Каналу думку, що такі матеріали у ЗМІ – це своєрідне тестування, чи можна буде працювати над таким рішенням. Однак це рішення абсолютно не прийнятне ні для України, ні для НАТО.
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"Політики тої чи іншої країни керуються розвідданими, зокрема – російськими. У цьому моменті шукають компроміс, як вибудовувати рішення. Це своєрідне тестування, наскільки над таким рішенням можна політично працювати", – сказав він.
Росія розуміє, що військовим шляхом захопити Україну їй не вдасться. Тому розраховує на війну низької інтенсивності, під час якої, на думку ворога, мають виснажитися Україна та наші союзники. Ці статті у ЗМІ покликані створити певний інформаційний простір для просування таких рішень.
Неприйнятне рішення
Олександр Антонюк наголосив, що вступ України до Альянсу в обмін на території – це рішення, на яке не може погодитись ні наша держава, ні НАТО. Але подібні дискусії триватимуть, адже Росія буде просувати подібні тези.
Це нівелює та знецінює сам Альянс. Насамперед завдання НАТО – випереджувати можливість війни. Другий крок – це оборонний аспект. У НАТО точно не стоїть питання захоплювати території,
– підкреслив він.
Скандальна заява Стіана Єнсена: головне
- Глава канцелярії генсека НАТО Стіан Єнсен під час панельної дискусії за участі науковців-міжнародників з NUPI у норвезькому місті Арендаль зробив гучну заяву. Журналісти запитали у нього, чи вважає НАТО, що Україна повинна поступитися територіями для досягнення миру з Росією та майбутнього членства в Альянсі. Єнсен зазначив, що дискусія про можливий статус після війни вже триває, і що питання про поступки територіями вивчають.
- Також Єнсен уточнив, що це не офіційна позиція генсека НАТО Єнса Столтенберга та повторив за ним його ж тезу, що Україна має вирішувати, коли та на яких умовах вона хоче вести переговори. Ось це і є офіційна позиція Альянсу, повторена вже багато разів.
- У МЗС України різко відреагували на заяву Єнссена. Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко наголосив, що це "абсолютно неприйнятно". Наша держава завжди виходила з того, що Альянс, як і Україна, територіями не торгує.
- Згодом Єнсен виправдався за одіозну заяву про Україну. Він зауважив, що це була "помилка", а він не повинен був робити таку заяву.
- Координатор зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі заперечив існування дискусій на цю тему. Вашингтон підтримує вступ України до НАТО, а зараз вважає за потрібне зосередитися на військовій допомозі України.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відреагував на скандальну заяву керівника апарату НАТО. Він наголосив, що Україна не буде відмовлятися від своїх територій для вступу в НАТО. Генсек альянсу Єнс Столтенберг має чітку позицію щодо України.
- Секретар РНБО Олексій Данілов назвав слова Єнсена "дивним вкидом" і не зрозуміло, для чого він був зроблений. Посадовець підкреслив, що Україні потрібно виганяти ворога з українських земель.