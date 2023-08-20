Політолог Олександр Антонюк озвучив 24 Каналу думку, що такі матеріали у ЗМІ – це своєрідне тестування, чи можна буде працювати над таким рішенням. Однак це рішення абсолютно не прийнятне ні для України, ні для НАТО.

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"Політики тої чи іншої країни керуються розвідданими, зокрема – російськими. У цьому моменті шукають компроміс, як вибудовувати рішення. Це своєрідне тестування, наскільки над таким рішенням можна політично працювати", – сказав він.

Росія розуміє, що військовим шляхом захопити Україну їй не вдасться. Тому розраховує на війну низької інтенсивності, під час якої, на думку ворога, мають виснажитися Україна та наші союзники. Ці статті у ЗМІ покликані створити певний інформаційний простір для просування таких рішень.

Неприйнятне рішення

Олександр Антонюк наголосив, що вступ України до Альянсу в обмін на території – це рішення, на яке не може погодитись ні наша держава, ні НАТО. Але подібні дискусії триватимуть, адже Росія буде просувати подібні тези.

Це нівелює та знецінює сам Альянс. Насамперед завдання НАТО – випереджувати можливість війни. Другий крок – це оборонний аспект. У НАТО точно не стоїть питання захоплювати території,

– підкреслив він.

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