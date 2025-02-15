Він також додав, що зосереджується на тому, щоб Україна вижила. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на виступ президента на основній сесії Мюнхенської конференції з безпеки.

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Що заявив Зеленський про вибори

Зеленський зазначає, що готовий говорити про вибори, але, за його словами, українці цього не хочуть. А також пояснює, що одна половина його президентського часу припала на ковід, а інша – на Путіна.

Зараз ми мобілізовані, важливо зберегти єдність країни. Йдеться не про мене, а про майбутнє нашої країни. Якщо комусь не подобається, вони можуть обрати інше громадянство,

– заявив президент.

Він додав, що українці не те, що не хочуть виборів, а бояться їх, адже тоді солдати повернуться додому і Путіну буде легше захопити українські території. Зеленський також запевнив, що робить все для того, щоб забезпечити виживання державі.