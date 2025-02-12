Про це розповідає 24 Канал з посиланням на інтерв'ю президента України. Зеленський наголосив, що проведення виборів – це внутрішнє питання нашої країни.

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Варто рахуватись із суверенним правом українців

"Дуже важливо, щоб Келлог приїхав в Україну, тоді він зрозуміє людей, обставини, що відбувається, побачить ставлення українців до виборів", – сказав очільник країни.

Вибори – це не просто питання законодавства чи Конституції. На думку Зеленського, спецпредставник Трампа має сам запитати в українців.

Він почує, що люди не розуміють, як це можна робити під час війни. Це дуже складно. Це питання безпеки, справедливості щодо військових, складно з людьми, які на тимчасово окупованих територіях,

– підкреслив президент.

На його думку, це буде сигнал людям, що залишились на окупованих територіях, які не можуть проголосувати, що Україна залишається без них. Крім того, потрібно вирішити питання щодо голосування 8 мільйонів українців, які виїхали за кордон.

Це не значить, що вибори відбудуться, коли ми вирішимо всі питання, – через 20 років. Ні. Однак ми не можемо нічого не вирішити і гучно проголосити: "Ми хочемо вибори". Сьогодні українців це шокує, і вони не розуміють, для чого нам це пропонують,

– наголосив він.

Водночас потрібно почути людей, адже саме вони обирають. За словами Зеленського, проведення виборів – це внутрішнє питання України. Тому, при всій повазі до США, не може навіть високопосадовець говорити, що він хоче провести вибори в Україні.

Це суверенне право України і українців, і з цим потрібно рахуватись. Я за те, щоб люди все бачили своїми очима. Я думаю, що після того, як Келлог приїде, ми поговоримо, якщо буде можливість у нього поїздити, він все зрозуміє,

– резюмував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що Кіт Келлог висловився в інтерв'ю щодо проведення виборів в Україні. За його словами, США "очікують проведення виборів в Україні", якщо буде досягнута угода про "перемир’я" у війні.

Також Келлог вважає, що здатність країни проводити вибори навіть під час війни є "ознакою здорової демократії".