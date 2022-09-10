Об**ались – так пусть так и скажут: россияне в сети возмущены "отрицательным наступлением" своей армии
ВСУ демонстрируют мощные успехи на Харьковщине, один за другим освобождая населенные пункты. Между тем пропагандисты еще пытаются рассказывать своим гражданам сказки о "большом отступлении".
Однако даже россияне уже возмущаются из-за таких басней. Под сообщениями пропагандистов появляются возмутительные комментарии.
Кстати Не поражение, а "тактическая хитрость": россия продолжает абсурдно оправдывать свои неудачи
Россияне – в шоке
Граждане государства-агрессора пишут, что "2 месяца за город воевали, чтобы сдать за 1 день". Также вспоминают, сколько своих людей отправили на "пушечное мясо".
Более этого, люди шокированы, поскольку их власть умалчивает поражения. Подчеркнули, что в официальной сводке не было никакой информации о том, что происходило в Харьковской области за последние несколько суток. Это называют "полным отрывом от реальности".
Россияне возмущаются в соцсетях / Скрины из телеграмма:
Зато в Москве – салют
Пользователи сети пишут, что пока ВСУ разбивают оккупантов в Харьковской области, путин открывает колесо обозрения в Москве. Затем запустят салют. Смеются, что, вероятно, салютом уже отпразднуют "сдачу Изюма".
Обратились и к главной пропагандистке России Маргарите Симоньян, которая назвала провал оккупантов на Харьковщине "большим отступлением".
Что-то третий день тишина, будто все нормально. Об**рались – пусть так и скажут,
– пишут россияне.
Что пишут россияне пропагандистам / Скриншот из телеграмма
Смотрите также – на Харьковщине ВСУ освободили уже 30 сел и продвигаются на Юге: видео