К 24 февраля Россия может попытаться усилить давление на 3 направлениях, – военный ВСУ

Россияне любят сакральные даты, поэтому украинцы с опасениями ожидают годовщины полномасштабного вторжения. Враг может попытаться усилить атаки в Донецкой и Луганской областях, а также в Запорожской.

Такое мнение в эфире 24 Канала выразил военнослужащий ВСУ Юрий Федоренко. По его словам, украинские военные готовы дать отпор оккупантам, поэтому им не удастся достичь своих целей.

Читайте также Россия будет атаковать, но не 23 – 24 февраля: прогноз военного аналитика к годовщине войны

Основные намерения России к 24 февраля раскрыты

Федоренко отметил, что Россия любит символические даты, поэтому 23 – 24 февраля враг применит резерв в живой силе и технике. Приоритетными направлениями для окупантов являются Донецкая и Луганская область. Также, по мнению Федоренко, россияне будут атаковать Запорожскую область.

Воин ВСУ подчеркнул, что захватчики не смогут достичь своих целей, потому что украинские защитники уже готовы дать им отпор. Украинская разведка работает вместе с международными партнерами и знает о намерениях России.

Основные намерения противника уже раскрыты на сегодняшний день. И Вооруженными силами Украины уже проведены необходимые приготовления к тому, чтобы в местах, где могут быть осложнения, встретить противника с достойной дубинкой,

– заверил Федоренко.

Федоренко о планах россиян к 24 февраля: смотрите видео

Украина ожидает поставки авиации

Кроме того, защитник объяснил, что Россия имеет возможность производить новые ракеты. Поэтому ракетные удары будут, к сожалению, не только 23-24 февраля, но и после этого.

"Наш единственный выход из этой ситуации. Мы видим, что противовоздушная оборона работает максимально эффективно. Поступление международных образцов вооружения сможет сделать небо в разы более безопасным", – подчеркнул он.

Юрий Федоренко добавил, что Украина ожидает от стран-партнеров авиацию, которая сможет полностью закрыть украинское небо. Пока он призвал украинцев не пренебрегать правилами безопасности, спускаться в укрытие во время воздушных тревог, а ВСУ хорошо сделают свою работу.

Последние новости с фронта