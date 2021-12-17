Современные и небанальные: 10 подарков на Николая, которые понравятся каждому ребенку

Ночь с 18 на 19 декабря является едва ли не самой ожидаемой в году для малышей. Ведь именно тогда хорошим детям под подушку кладут игрушки и вкусности. Чтобы точно угадать с сюрпризом и зажечь в глазах счастливые огоньки, следует правильно выбрать подарок.

24 канал составил список подарков, от которых дети будут в восторге. Но помните, что самое ценное, что можно подарить – это любовь.

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Самая волшебная ночь в году

По традиции, в ночь на 19 декабря Святой Николай тихонечко подкладывает детям подарки под подушку. Послушные мальчики и девочки утром видят сюрприз, а вот непослушные дети получают розгу. Родители, в свою очередь, озабочены тем, как удивить ребенка. Ведь подарки малышей на Николая – это настоящее чудо для малышей и школьников, которые еще верят в существование святого.

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Накануне праздника напишите вместе с ребенком письмо Николаю. Возможно, именно в нем будет подсказка, что же малыш хочет получить в подарок.

Выбирая подарок, родители часто руководствуются тем, чтобы он был практичен и полезен. Тогда как детишки хотят получить что-то красивое и необычное. Поэтому, готовя сюрприз, родителям стоит думать в первую очередь о желании ребенка.

Санки и другой зимний инвентарь

В преддверии зимних каникул санки или ледянки будут очень кстати. Если же малышка любит проводить время на катке, то, возможно, уже пора приобрести для нее собственные, удобные и красивые коньки. Тем более такие подарки добавят физическую активность в жизнь ребенка. Заставят больше времени проводить с друзьями на улице, а не сидеть дома в телефоне.

Собственные коньки – отличный подарок / Фото Unsplash

Одежда

Конечно, речь идет не об обычных носках или шапке с варежками. Это, безусловно, практичный подарок, но не очень праздничный. Любая малышня будет радоваться кигуруми или веселой пижаме. К тому же зимой в ней будет тепло и уютно спать.

Мальчики, увлекающиеся футболом, будут рады новой форме, мячу или кроссовкам. Относительно спортивной обуви следует помнить, что:

в сороконожках бегают на поле с искусственным покрытием;

в бутсах – на траве;

бампи – в зале.

Мальчики будут рады новой футбольной форме / Коллаж 24 канала

Набор для экспериментов

А вот набор для экспериментов не только удивит малышей, но и может положить начало изучению химии и физики. Согласитесь, в школе всем нам не хватало опытов, поэтому эти предметы вызывали настоящий восторг только у единиц. Но только представьте, что вы можете:

вырастить с ребенком собственный Кристалл,

исследовать космос,

познавать человеческое тело и еще многое-многое другое.

Честно говоря, такой подарок не оставит равнодушным не только ребенка, но и взрослого. А проведенное время вместе стоит очень дорого и остается в памяти малышей на всю жизнь.

Детей можно заинтересовать наукой / Фото "Украинская правда"

Наборы для творчества

У ребенка могут быть склонности не только к науке, но и к, скажем, рисованию. В таком случае можно положить под подушку огромный набор карандашей, фломастеров, кисточек или красок. А если ребенок только учится рисовать, но уже хочет получить красивую картину, то советуем обратить внимание на такие популярные сейчас картины по номерам. Они нравятся одинаково как детям, так и взрослым.

Картины по номерам любят и дети, и взрослые / Фото Neuron Toys

Настольные игры

Хорошая настольная игра – это то, что может объединить всю семью и создать незабываемые моменты уютных зимних вечеров. Главное в этом случае – подобрать игру, которая будет одинаково интересной и взрослым, и детям. По нашему субъективному мнению, лучшими настольными играми являются:

"Монополия";

"Дженга";

"Имаджинариум";

"Алиас";

"Скрэббл".

Собственное жилье (из картона)

Все мы в детстве строили халабуды: 4 стула и натянутое на них огромное покрывало. Сейчас же существуют гораздо более красивые и удобные конструкции из картона или ткани. Поверьте, даже если у ребенка есть своя комната, он бы 100% хотел иметь свой маленький уютный дом, где бы проводил время наедине или с друзьями.

Такую небольшую лачугу можно обустроить вместе с ребенком: повесить гирлянды и постелить теплое одеяло на пол. Малышня с радостью будет проводить там время, и, возможно, даже пригласит и родителей к себе в гости. В таком случае не забудьте захватить какао и печенье – ведь с пустыми руками в гости не ходят.

Такую халабуду можно обустроить вместе с ребенком / Фото Unsplash

Игрушки

Как известно, игрушки – это неизменная классика. Их любят практически все детишки младшего и среднего возраста. Иногда, заходя в специализированный магазин, просто глаза разбегаются от разнообразия. Даря игрушку, следует учесть:

возраст ребенка;

предпочтения и увлечения.

Какие игрушки покупать детям разного возраста

Именно возраст в выборе игрушки и играет ключевую роль. Ведь чем старше становится ребенок, тем больше меняются его приоритеты и предпочтения.

от 1 до 3-х лет – игрушки для детей в этом возрасте в первую очередь должны развивать различные навыки. Хорошим вариантом будут: пирамидки и различные кубики. С 2 лет уже можно покупать большие пазлы, игрушки со шнуровкой. Можно подарить магнитную азбуку, такие игры помогут в развитии памяти, воображения и словарного запаса.

– игрушки для детей в этом возрасте в первую очередь должны развивать различные навыки. Хорошим вариантом будут: пирамидки и различные кубики. С 2 лет уже можно покупать большие пазлы, игрушки со шнуровкой. Можно подарить магнитную азбуку, такие игры помогут в развитии памяти, воображения и словарного запаса. от 3-х до 6-ти лет – примерно в этом возрасте детишки начинают осознавать отличие мальчиков и девочек. Поэтому в их играх появляются гендерный окрас. Часто мальчики интересуются машинками, а девочки куклами. Но! Бывает и наоборот. Иногда девочки не прочь получить машинку на пульте управления и самосвал с подвижным механизмом. Прислушайтесь к желаниям своего ребенка.

– примерно в этом возрасте детишки начинают осознавать отличие мальчиков и девочек. Поэтому в их играх появляются гендерный окрас. Часто мальчики интересуются машинками, а девочки куклами. Но! Бывает и наоборот. Иногда девочки не прочь получить машинку на пульте управления и самосвал с подвижным механизмом. Прислушайтесь к желаниям своего ребенка. от 6-ти до 10-ти лет – теперь ребенок уже хорошо общается, он достаточно ловок и ему нравятся активные игры. В таком случае малышам можно купить наборы игрушечных инструментов, сложный конструктор с мелкими деталями. Девочкам нравится обустраивать кукольные домики или переодевать своих кукол, поэтому уместно приобрести различные аксессуары для игр.

– теперь ребенок уже хорошо общается, он достаточно ловок и ему нравятся активные игры. В таком случае малышам можно купить наборы игрушечных инструментов, сложный конструктор с мелкими деталями. Девочкам нравится обустраивать кукольные домики или переодевать своих кукол, поэтому уместно приобрести различные аксессуары для игр. от 10-ти лет – ребенок начинает стремительно меняться, у него появляются различные хобби. Его гораздо больше привлекают различные гаджеты, которые помогают в развитии, дают знания.

Можно подарить ребенку на Николая конструктор Lego / Фото Lego

Техника

Современные дети все больше времени проводят за экранами телефона, поэтому обычно родители негативно относятся к любым гаджетам в подарок. Но речь идет вовсе не о ноутбуке или новеньком смартфоне. Сейчас продавцы предлагают широкий выбор техники для детей, которая поможет им развить свои способности.

К примеру:

Детский цифровой фотоаппарат или же Kids Camera. Эта камера предназначена для фото- и видеосъемки. С ней ребенок сможет самостоятельно делать свои первые фотографии. А родители не будут переживать, что ребенок поломает ценную технику. К слову, стоимость детской камеры значительно меньше профессиональной и стартует от 350 гривен. Конечно, есть и более дорогие модели за более чем 2 тысяч гривен. Умный робот. Моделей таких игрушек на самом деле есть очень много. Они могут ходить, танцевать, бегать, говорить и даже выполняют голосовые команды. Есть также модели, с которыми можно играть благодаря специальным карточкам. Стоимость такой современной игрушки стартует от 600 – 700 гривен. Но только представьте, сколько впечатлений получит ребенок. 3D ручка. А вот этой игрушке будут рады творческие дети, которые любят все необычное. 3D ручка – это инструмент для рисования пластиком, благодаря которому можно рисовать в воздухе и создавать трехмерные объекты. Такая ручка достаточно безопасна, поэтому ею могут пользоваться дети, но под присмотром родителей.

3D-ручка позволяет создавать шедевры и развивает воображение / Фото Megaboo

Праздничные боксы

Дети-подростки, которые находятся на пути взросления, уже не нуждаются в игрушках или наборах для творчества. Им нужны более практичные подарки. Девочки в возрасте от 13 лет уже начинают интересоваться косметикой. Поэтому можно подобрать хороший уход за кожей лица и составить праздничный набор косметики. Мальчики-подростки не откажутся от своего первого кожаного кошелька, ненавязчивых духов или часов, скажем, из дерева. А если оформить подарок в виде праздничного бокса, то новогоднее настроение будет обеспечено.

Сертификат на впечатление

Мы уверены, что самый ценный подарок – это эмоции, которые получит ребенок, а также время, проведенное вместе. Игрушки могут сломаться, а вот впечатления будут греть ребенка еще много-много лет. Поэтому если у вас есть время и желание, подарите ребенку поход в квест-комнату, или поиграйте вместе в VR-игры. После этого можно сходить на мастер-класс по изготовлению пряников и полакомиться своими шедеврами. Главное, проведите это время вместе.

Веселых и уютных праздников!