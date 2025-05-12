Будем гнать врага, генерал армии сказал, что может полностью изменить оборонную стратегию Украины
- Украине поступят тысячи БПЛА и сотни ударных систем, способных остановить наступления врага и вытеснить его со всех направлений.
- Маломуж подчеркнул, что Россия несет значительные потери, а ее ресурсы исчерпаны. Западная поддержка, в частности от США, Польши и Франции, является системной и способна изменить ход войны.
- Он отметил, что Россия не способна эффективно защищаться и проигрывает, что означает конец традиционной стратегии Путина.
Стратегия россиян может потерпеть крах из-за новейших поставок вооружения Украине. Вероятно, они будут только расти в ответ на действия Путина.
Генерал армии, бывший руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж в эфире 24 Канала заявил, что если Россия не изменит поведения на фронте и не приблизится к переговорному процессу – поставки вооружения Украине будут только расти. Украина получит новые типы вооружения.
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Украина поступят тысячи БПЛА и сотни ударных систем.
А это способно в корне изменить стратегию обороны. В таком случае наступления врага прекратятся – мы начнем гнать их со всех направлений,
– подчеркнул Николай Маломуж.
Он добавил, что несмотря на значительные потери среди военных, Россия не достигает ни одного реального прорыва. Ее войска терпят поражения во многих направлениях. Маломуж убежден: любая новая попытка Путина обострить ситуацию будет сломана под давлением нового этапа западной поддержки.
"Он может говорить о "бесконечном потенциале" и "тысячах баллистических ракет", но это – лишь мифы. На самом деле его ресурсы исчерпаны. За последнюю неделю мы уничтожили до 10 тысяч российских военных, за месяц – до 42 – 45 тысяч. Это целая армия. И это повторяется каждый месяц. А Россия уже не способна пополнять такие потери", – подчеркнул Маломуж.
По его словам, ключевой сигнал – с Запада: ракеты уже поставляются. Дональд Трамп заявил, что США предоставят Украине все необходимое вооружение. Это подтвердили в Пентагоне, в Польше и Франции – лидеры стран выразили готовность к системной поддержке Украины.
Это уже не просто поддержка – это построение новой технологической модели Вооруженных сил Украины, которая способна победить Россию на поле боя. Путин перешел черту – и очень дорого за это заплатит,
– сказал Николай Маломуж.
Он добавил, что Россия уже не способна не только наступать, но и эффективно обороняться. Она проигрывает. И это – конец традиционной "путинской стратегии".