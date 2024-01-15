Я верю в украинское воображение и инновации, – Годжес о шансах уничтожить Крымский мост

Бен Годжес рассказал о том, как можно использовать немецкие ракеты Taurus и что сможет уничтожить Крымский мост. Также он высказался о том, удастся ли разрушить Крымский мост одним ударом.

Генерал-лейтенант Бен Годжес является старшим наставником НАТО по логистике. Ранее он командовал Сухопутными войсками США в Европе.

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Можно ли уничтожить Крымский мост одним ударом и какое оружие на это способно

Это большой мост. Он может выдержать много повреждений. Россияне, конечно, знают, что это их уязвимое место. И потому они инвестировали во многие различные оборонительные средства, чтобы защитить мост. Но я очень верю в украинские инновации. Точнее в украинское воображение,

– высказался генерал.

Что касается того, можно ли поразить этот российский объект инфраструктуры одним ударом, он ответил так: "Не существует единого идеального оружия для чего-либо. Техника становится полезной, когда вы используете ее как часть системы, интегрированного подхода, объединяющего разные возможности".

Крымский мост не только хорошо защищен, но и достаточно велик. Поэтому против него нужно "множество взрывчатки в нужных местах".

Получение Taurus не будет означать конец моста

По словам Годжеса, для атаки на мост можно было бы использовать Taurus, ATACMS или Storm Shadow/Scalp. Впрочем, пока нет понимания, что изберут Силы обороны.

Я ожидаю, что будет комбинация разных инструментов, которые помогут разрушить мост. Я не думаю, что это будет что-то одно. Это будет очень сложная комбинация разных возможностей. Это позволит достичь цели. Очевидно, даже если бы я знал, я бы не описывал это подробно. Но я не знаю, что готовит Украина. Я просто очень уверен, что ВСУ найдут способ это сделать,

– сказал он.

Как использовать Taurus

Годжес считает, что немецкие ракеты могут быть полезны в Крыму.

"Я знаю, что ракеты Taurus были бы чрезвычайно эффективны против любых штабов, любых логистических центров, любых кораблей на незаконной базе ВМФ России в Севастополе или Феодосии. Я думаю, что есть много мест, где они могут быть очень эффективно использованы," – убежден военный.

Что отправит под воду Крымский мост

Украинские эксперты также считают, что одна-две ракеты по мосту не сделают погоды, а вот много ракет смогут вызвать настоящий "шторм".