Что повлияет на сроки деоккупации Украины: эксперт спрогнозировал ход событий

Сроки деоккупации Украины зависят от того, когда ВСУ перейдут к наступательным действиям на Херсонском направлении. Для этого нужно получить больше оружия от западных партнеров и улучшить оборонные позиции.

Об этом в эфире телеканала FreeДом рассказал экс-замглавы Генштаба ВСУ Игорь Романенко. Военный эксперт отметил, что только после этого Украина сможет начать создавать стратегический резерв для проведения контрнаступательной операции по освобождению от противника территории.

Стоит знать ВСУ отразили штурм на 2 направлениях, но россияне наступают на Каменку, где имеют частичный успех

Кто работает над планом контрнаступления

Романенко отметил, что задача верховного главнокомандующего по подготовке проведения наступательных действий оперативного уровня на Херсонском направлении уже поставлена. Соответствующие планы разрабатываются не только в ВСУ, но и в Силах обороны.

Генеральный штаб разрабатывает непосредственно военные действия в этом направлении, и не только. Чтобы быть успешными в наступательных действиях на Херсонском направлении, необходимо обеспечить по меньшей мере успешные оборонительные действия в восточной операционной зоне, где противник сосредотачивается и пытается организовать дальнейшее наступление и захват Донецкой области,

– добавил военный эксперт.

Украине нужно больше оружия

Он отметил, что готовность Украины к переходу к контрнаступлению будет связана с тем, насколько быстро и массированно будут организованы поставки современного эффективного вооружения от партнеров с Запада. По его мнению, сейчас особенно важно усиливать оборонные возможности Украины.

Он подчеркнул, что ракетные обстрелы по территории нашего государства продолжаются, а это значит, что следует стимулировать американцев к предоставлению все новых пакетов вооружения, в частности, ракет большего радиуса действия. Кроме того, по его мнению, предоставленное Украине количество HIMARS пока стратегически не решает проблему, а лишь показывает вектор, куда двигаться дальше.

"Это такое зерно, которое должно вырасти и тогда даст эффект – сначала оперативного уровня, который позволил решать вопросы на Харьковском направлении и Запорожье, а впоследствии перерасти в то, что мы выполним свою оборонную операцию", – подчеркнул Романенко.

Эксперт объяснил, что это значит остановить продвижение противника вдоль всего фронта, заставить его перейти к обороне и за это время создать стратегический резерв, который будет использоваться для проведения контрнаступательной операции по освобождению нашей территории от российских оккупантов.

В тему – ВСУ снова накрыли склады орков в Новой Каховке: смотрите видео