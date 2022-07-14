Об этом свидетельствуют данные Генштаба. Их опубликовали в утренней сводке от 14 июля.

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На Краматорском направлении бои продолжаются

Сейчас довольно неспокойно на Донетчине. Полностью захватить ее территорию – очередной план врага. Поэтому там оккупанты изо всех сил пытаются наступать, но наши военные дают оккупантам достойный отпор.

На Краматорском направлении, например, не утихают обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии. Захватчики бьют по районам Григоровки, Северска, Краматорска, Верхнекаменского, Закетного, Серебрянки, а также Спорного. Использовали российские бойцы также авиацию. Ударам подверглись районы Верхнекаменского и маяков. Если уж заговорили о Верхнекаменском, то здесь оккупанты ведут наступление. Сейчас продолжаются боевые действия.

Неспокойно также на Кураховском, Павловском, а также Запорожском направлениях. И хотя активных боевых действий за прошедшие сутки там не наблюдалось, определенных успехов врагу достичь все же удалось.

Там захватчики наступали в направлении Каменки. Продвижение врага там таки имело определенный, хоть и частичный, результат. Отметим, что недалеко от этого населенного пункта, а также Авдеевки российские бойцы еще и наносили авиаудары.

Карта боевых действий вблизи Каменки / Скриншот liveuamap

Обстрелы фиксировали также неподалеку Новомихайловки, Времовки, железнодорожного, Ольговского, Темировки, Гуляйпольского, Малиновки, Гуляйполя, Каменского, малых Щербаков, Новоандреевки, а также той же Каменки.

Обстрелы не утихают также на Бахмутском направлении. Там враг из танков, ствольной и реактивной артиллерии бил по районам Новолуганского, Нью-Йорка, Покровского, Веселой долины, Соледара, Берестового, Веселого, Выемки, Семигорья, Вершины и вблизи Углегорской ТЭС. Из авиации оккупанты атаковали районы Нью-Йорка, Ивано-Дарьевки, а также Семигорье.

В Генштабе также сообщили, что ВСУ удалось отбить штурм оккупантов в направлении Кодемы и Вершины.

Поскольку мы заговорили об отбитых наступлениях, то было бы несправедливо обойти вниманием потери врага. В течение четырех месяцев наши защитники и защитницы ликвидировали почти четыре десятка тысяч захватчиков и эта цифра растет с каждым днем.

Ряды "двухсотых" оккупантов растут

С начала полномасштабного вторжения удалось уничтожить 37 570 российских бойцов. Отметим, что эта цифра приблизительная, ведь подсчитать точные потери врага в зонах проведения активных боевых действий просто невозможно.

Кроме того, украинские военные выводят из строя технику оккупанта. В лом уже превратили 1 649 танков, 3 832 боевых бронированных машин, 839 артиллерийских систем, 247 РСЗО, а также 109 единиц средств ПВО.

А еще на балансе вражеской армии на 217 самолетов, 188 вертолетов, 678 БпЛА оперативно-тактического уровня, 155 крылатых ракет, 15 судов, 2 704 автомобили и автоцистерны, а также 67 единиц специальной техники меньше.

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