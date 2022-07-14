Про це свідчать дані Генштабу. Їх опублікували у ранковому зведенні від 14 липня.

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На Краматорському напрямку бої тривають

Наразі досить неспокійно на Донеччині. Повністю захопити її територію – черговий план ворога. Тож там окупанти з усіх сил намагаються наступати, але наші військові дають окупантам гідну відсіч.

На Краматорському напрямку, наприклад, не вщухають обстріли зі ствольної та реактивної артилерії. Загарбники б'ють по районах Григорівки, Сіверська, Краматорська, Верхньокам'янського, Закітного, Серебрянки, а також Спірного. Використовували російські бійці також авіацію. Ударів зазнали райони Верхньокам'янського та Маяків. Якщо вже заговорили про Верхньокам'янське, то тут окупанти ведуть наступ. Наразі тривають бойові дії.

Неспокійно також на Курахівському, Павлівському, а також Запорізькому напрямках. І хоч активних бойових дій упродовж минулої доби там не спостерігалось, певних успіхів ворогові досягнути таки вдалось.

Там загарбники наступали у напрямку Кам'янки. Просування ворога там таки мало певний, хоч і частковий, результат. Зауважимо, що неподалік цього населеного пункту, а також Авдіївки російські бійці ще й завдавали авіаударів.



Карта бойових дій поблизу Кам'янки / Скриншот liveuamap

До слова, обстріли фіксували також неподалік Новомихайлівки, Времівки, Залізничного, Ольгівського, Темирівки, Гуляйпільського, Малинівки, Гуляйполя, Кам'янського, Малих Щербаків, Новоандріївки, а також тієї ж Кам'янки.