Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. Он говорит, что ВСУ уничтожили склады с боеприпасами и военно-техническим имуществом.

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Но там было не так много воинских частей. Поэтому на количество российской армии это не повлияло.

Однако, по словам Жданова, уничтожение складов с боеприпасами в ближайшее время повлияет на активность боевых действий на переднем крае противника.

Вот где это скажется. Так как мало боеприпасов, мало топлива скажется на боеспособности частей на передовой,

– заявил военный эксперт.

Он добавил, что оккупанты исчерпали свой наступательный потенциал. Да, они еще могут проводить штурмовые действия, но только на отдельных участках одного направления.

"Им нужно усиление для того, чтобы преуспеть в наступательной операции. Однако у них такой возможности нет. Поэтому они вынуждены сегодня перейти к "оперативной паузе" в плане накопления резервов и поставки их на передний край", – подытожил эксперт.

Жданов об уничтожении складов и "оперативной паузе" оккупантов: видео



К слову, в ночь на 8 июля во временно оккупированном Шахтерске в Донецкой области взорвались склады российских оккупантов. Снаряды до сих пор детонируют, так что очевидно, что боеприпасов там было много.

Также недавно возле железнодорожного вокзала во временно оккупированном Херсоне партизаны уничтожили склад с боеприпасами россиян. Они записали оккупантам "послание", предупредив их о том, что "украинская ночь – близко".