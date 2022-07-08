Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Він каже, що ЗСУ знищили склади з боєприпасами та воєнно-технічним майном.

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Але там було не так багато військових частин. Тому на кількість російської армії це не особливо вплинуло.

Проте, за словами Жданова, знищення складів з боєприпасами найближчим часом вплине на активність бойових дій на передньому краї противника.

Ось де це позначиться. Бо обмаль боєприпасів, обмаль топлива скажеться на боєздатності частин на передовій,

– заявив військовий експерт.

Він додав, що окупанти вичерпали свій наступальний потенціал. Так, вони ще можуть проводити штурмові дії, але лише на окремих ділянках одного напрямку.

"Їм потрібне підсилення для того, щоб мати успіх у наступальній операції. Проте у них такої можливості немає. Тому вони змушені сьогодні перейти до “оперативної паузи” в плані накопичення резервів і постачання їх на передній край", – підсумував експерт.

Жданов про знищення складів та "оперативну паузу" окупантів: відео



До слова, у ніч проти 8 липня у тимчасово окупованому Шахтарську на Донеччині вибухнули склади російських окупантів. Снаряди досі детонують, тож очевидно, що боєприпасів там було багато.

Також нещодавно біля залізничного вокзалу в тимчасово окупованому Херсоні партизани знищили склад з боєприпасами росіян. Вони записали окупантам "послання", попередивши їх про те, що "українська ніч – близько".