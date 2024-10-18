Не штаб, а дом престарелых: что такое путинский генералитет

Россия – страна равнодушия. Всех, кто пытался проявлять активную гражданскую позицию там всегда отстреливали, наказывали, истребляли, сегодня в России остались только пассивные. В окружении Путина, абсолютно безопасном, нет не то что минимальной оппозиции, там нет других взглядов, отличных от путинских.

Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил ведущий канала Ходорковский Live Сергей Асланян, подчеркнув, что среди генералитета Путина есть только общее понимание того, что эта война – процесс, который кормит, позволяет решить свои главные задачи: получить выслугу лет, погоны, значительную пенсию, а сейчас зарплату.

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Окружение Путина готово к вечной войне

Асланян отметил, что у российского диктатора не хватает мозгов на то, чтобы назначить для работы в штабах реальных фронтовиков, поэтому, по мнению ведущего, он эту войну не выиграет никогда.

"С ним рядом никогда не будет тех, кто хочет и может выиграть войну, а только те, кто согласен воевать вечно. Зачищено полностью пространство вокруг Путина в радиусе 1000 генералов и нескольких поколений людей. Если кто-то и догадается, что это странно воевать со своими, потому что украинцы – это же вообще-то свои, к тому же осознает, что эту войну Россия точное не выиграет и стоит ее заканчивать, то о таких никто не узнает, их никто не услышит", – озвучил Асланян.

Активных совестливых россиян добивают, другие – пассивные

Ведущий канала Ходорковский Live обратил внимание на то, что в России даже за оппозиционера Навального, уважение к которому среди российского общества было однозначным, вся страна не поднялась. Это, с его слов, сделали самые решительные, самые совестливые.

Возможно, их больше, но есть активные совестливые люди, а есть пассивные. Первых переписали и понемногу добивают. В любой социальной группе есть те, кто за и против, кто понял или нет, активные и пассивные. Вокруг Путина они также есть: те, кто осознают, что с этим (войной – 24 Канал) надо заканчивать. А формируется круг тех, кто не выражает свое мнение, а принимает решения,

– рассказал Асланян.

Российские генералы ищут выгоду от войны

Если посмотреть на генералитет Путина, генштаб, военных советников, то, со слов Асланяна, видно, что там нет ни одного человека, который бы хотел выиграть эту войну. Они в нее играют, потому что получают свою выгоду, им абсолютно безразлично, что происходит и они, по мнению ведущего, могут в таком режиме существовать годами.

Если бы Путин додумался взять лейтенанта с передовой, сделать из него генерала, перевести его в штаб, это, по мнению Асланяна, был бы единственный человек, который захотел выиграть эту войну, потому что он ее почувствовал на себе, понял, что воевать – это сложно.

"А у Путина сидят там дедушки. Когда он приезжает в Ростовский штаб – это же не штаб, а дом престарелых. Выходят одетые в зеленых "пижамах" деды, с брюхом, седые, облезлые. И они ему рассказывают как с правого фланга двинули 2 дивизии, на левом – 2 корпуса, еще где-то 5 бригад. Среди них не возникнет бунта или понимания того, что это тупик, у них все спокойно: день отработал, вахту отдежурил, паек получил, генеральская пенсия не за горами", – подытожил Асланян.