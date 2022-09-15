Все уничтожено, а люди пропали без вести, – начальник Изюмского РВА о Балаклее

Балаклея стала первым городом, с которого началось контрнаступление Сил обороны Украины в Харьковской области. Официально об освобождении Балаклеи сообщили 8 сентября.

Что происходило в Балаклее

Оккупанты на протяжении 5 месяцев устанавливали там свои порядки, разрушали все на своем пути и совершали зверства относительно мирного населения. Степан Масельский, начальник Изюмской районной военной администрации, рассказал 24 каналу, что сейчас происходит в Балаклее.

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По его словам, в целом очень много людей в начале войны просто пропало без вести, до сих пор не располагает никакой информацией об их местонахождении. Он подчеркнул, что в Изюме ситуация будет еще хуже – "там, наверное, будет вторая Буча".

Он добавил, что, когда въехали в Балаклею, сначала были радостные эмоции, но потом, когда увидели людей, которые за время оккупации состарились, ужаснулись.

Ранее в Балаклее проживало 28 тысяч человек, а сейчас – где-то от 8 до 10 тысяч.

Оккупанты уничтожили все

Масельский говорит, что в бывшем Балаклейском районе не было ни одной школы, медучреждения, амбулатории, ФАПа, который бы ни был капитально отремонтирован. После оккупантов все уничтожено.

К сожалению, мы видим, что все в таком состоянии – уничтожено. Картина такова… У нас была одна из лучших центральных районных больниц, ее не столь разбомбили, как разворовали. И оборудование, и все, ничего нет,

– заявил он.

Начальник Изюмского РВА подчеркнул, что ничего не работало. Приблизительно 20 работников ГСЧС осталось, а коммунальщиков нет. Они ведь были без зарплаты, их терроризировали. Поэтому они бежали. Сейчас, по его словам, всех собирают вместе, чтобы восстановить критическую инфраструктуру. В Балаклее до сих пор достают из-под завалов людей.

Есть потребности

Степан Масельский сообщил, что сейчас первоочередные потребности – это электрическая энергия, водоснабжение, водоотвод, подготовка к зиме, восстановление связи.

В Балаклее это уже дали, одна станция заработала, сейчас окружающие. Пенсии людям, работа банков, банкоматов, получение наличных – сейчас работают над этими неотложными критическими вопросами.

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