Массированный удар дронами-камикадзе и 20 авиаударов: в Генштабе рассказали, что происходило на фронте

Россияне 20 октября нанесли массированный удар дронами-камикадзе по гражданской инфраструктуре. Большинство беспилотников удалось сбить.

В Генштабе ВСУ рассказали, что за сутки захватчики пытались удержать захваченные территории, сосредотачивали усилия на сдерживании украинских защитников на отдельных направлениях и пытались наступать на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

К теме Россияне спешно бегут из Херсона: возле Антоновского моста – огромные очереди

Оккупанты наносят удары по домам гражданских

Защитники отметили, что оккупанты обстреливают позиции ВСУ вдоль линии столкновения, осуществляют инженерное оборудование оборонных позиций и рубежей на отдельных направлениях и ведут воздушную разведку. Кроме этого, россияне, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны, продолжают наносить удары по критической инфраструктуре и гражданским помещениям.

В частности, за сутки захватчики нанесли 3 ракетных и 20 авиационных ударов, а также осуществили до 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В результате пострадали до 20 населенных пунктов, среди которых:

Терны,

Бахмут,

Угледар,

Камышеваха.

Кроме этого, россияне нанесли массированный удар с использованием иранских БПЛА по гражданской инфраструктуре. Украинским защитникам удалось приземлить 15 дронов из 20.

Заметьте Бурштын и Ладыжин под ударами: в Генштабе рассказали детали массированной атаки по Украине

Россияне вели обстрелы на разных направлениях

На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений нет. Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию России против Украины. Поэтому угроза нанесения ракетных ударов и применения ударных дронов сохраняется.

В свою очередь, на других направлениях оккупанты совершали обстрелы, в частности:

На Северском направлении – из минометов и ствольной артиллерии в пределах населенных пунктов Николаевка и Костобродов Черниговской области. Также враг привлек БпЛА с боевой нагрузкой.

На Слобожанском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Двуречное, Красное и Стрелечье. Зафиксировали и активность БпЛА с боевой нагрузкой.

На Купянском и Лиманском направлениях – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Заречное, Белогоровка, Торское, Терны и Ямполевка.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях производились обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Бахмут, Соледар, Зеленополье и Яковлевка.

На Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты не проводили активного наступления. Однако они атаковали позиции сил обороны и гражданскую инфраструктуру в районах более 35 населенных пунктов вдоль всей линии столкновения.

В свою очередь, на Южнобужском направлении огневое поражение получили районы более 30 населенных пунктов вдоль линии столкновения. Для ведения воздушной разведки захватчики совершили до 40 вылетов БпЛА разных типов.

Актуально Россия сначала пыталась применять "Шахиды" на фронте: почему эта тактика провалилась

Россиянам принудительно вручают повестки

Военно-политическое руководство России официально завершает частичную мобилизацию. В то же время, принудительное вручение повесток отдельным категориям россиян не прекращается.

Так, в Мосрентгене Московской области мобилизованных разместили в пункте дислокации 27-й отдельной мотострелковой бригады. Там им проведут медосмотр, после чего отправят на фронт. Кроме того, во время уже проведенных мобилизационных мероприятий возникают существенные проблемы.

Также оккупационное руководство продолжает принудительную мобилизацию мужчин на временно захваченных территориях. Одновременно там приступили к так называемой "эвакуации" гражданских.

Интересно Станут ли удары иранскими дронами постоянной тактикой России: объяснение военного эксперта

ВСУ уничтожают оккупантов

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 6 ударов. Подтвердили поражение:

2 районов сосредоточения вооружения и военной техники,

2 опорных пунктов,

2 позиций зенитных ракетных комплексов россиян.

В свою очередь, подразделения противовоздушной обороны сбили 15 дронов-камикадзе Shahed-136. Кроме того, воины ракетных войск и артиллерии поразили:

пункт управления,

2 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники,

2 склада боеприпасов.

Стоит посмотреть – россияне оборудуют военный аэродром на границе Беларуси и Украины: видео