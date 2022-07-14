россияне попытались бомбить Змеиный, но попали в море: что происходило на Юге 13 июля
Источник:ОК "Юг"
Оккупанты на Юге активизировали воздушную разведку и применяют авиационные удары. Они пытались бомбить остров Змеиный, но безуспешно.
Бомбардировать Змеиный россияне пробовали парой истребителей Су-27. Однако бомбы упали в море у острова.
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Какая ситуация на Юге
россияне продолжают вести боевые действия на занятом рубеже. Наши силы сковали их в попытках продвижения. Однако утром и днем оккупанты нанесли 3 удара парой Ка-52 по позициям ВСУ в Херсонской области. Потерь среди наших бойцов не было.
Когда враг проводил разведку украинских позиций на Херсонщине, наше зенитно-ракетное подразделение заземлило беспилотник типа "Элерон-3" в Белозерской общине, а дрон-камикадзе был "пойман с поличным" и уничтожен в Великоалександровской общине.
Потери оккупантов
Украинские ракетно-артиллерийские подразделения успешно выполняют огневые задачи. За сутки ликвидировали:
- 13 оккупантов,
- 6 единиц бронированной и автомобильной техники.
Кроме того, ударили по 2 пунктам управления вражеских войск и посадочной площадке в Новой Каховке. Окончательные потери противника уточняют.
В Черном море – более 30 ракет
Поэтому в ОК "Юг" в который раз просят не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.
российскому агенту дали 8 лет
Иностранец периодически приезжал в Украину по заданию российских спецслужб. Его кураторами стали кремлевские разведчики, действующие с территории Приднестровья. Целью агента служили офисы волонтерских и патриотических организаций, а также военная техника в Одесской области.
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