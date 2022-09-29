ВСУ нанесли ряд точных ударов и подавили опорный пункт россиян: актуальное с фронта на Юге
Источник:ОК "Юг"
В ОК "Юг" подытожили сутки 28 сентября. Обстановка остается стабильно тяжелой, но контролируемой.
Украинские герои продолжают закрепляться на территориях, освобожденных от захватчиков. Воины ВСУ проводят тактические бои, а также оказывают давление на оккупантов, пытаясь ослабить их позиции.
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В частности, в районе Крещеновки герои ВСУ активными действиями подавили вражеский опорный пункт.
Россияне пытались улучшить свое тактическое положение. Однако не имели никакого успеха и вынуждены были отступить. Также враг проводил воздушную разведку. Украинские защитники сбили 3 беспилотника типа "Орлан-10".
Наша авиация нанесла 6 ударов по районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники, а также по позициям вражеской ПВО,
– говорится в сообщении.
Потери врага
Украинские ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 220 огневых задач. В частности, ударили по:
- 4 районах сосредоточения сил и средств в Чаривном, Олешках и Херсоне;
- 2 станциям радиоэлектронной борьбы в Бериславском районе;
- по мосту в Новой Каховке.
Враг потерял:
- 18 оккупантов;
- 2 танка;
- 6 единиц другой бронированной и автомобильной техники.
Людей просят быть осторожными
Украинцев призывают не игнорировать уведомление о воздушной тревоге. В акватории Черного моря маневрируют 8 российских кораблей. Зафиксировали 3 надводных носителя 24 ракет "Калибр". Угроза ракетных ударов остается. Кроме того, надо остерегаться дронов-камикадзе.
Шторм традиционно усугубляет минную опасность. Украинцам напомнили, что радиус поражения обломками может достигать 100 метров. Необходимо соблюдать правила и немедленно сообщать об обнаруженных подозрительных предметах.