Екатерина рассказала о жизни в Харькове в рамках проекта 24 канала СВОИ. Она вновь обустраивает жизнь, но мечтает вернуться в Харьков.
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Как выживали люди
Микрорайон, где жила Екатерина с мужем и детьми, сразу же начали атаковать. Там размещаются несколько военных объектов. Поэтому люди поехали в другую часть города. Там были 9 дней. Из них 4 не было света и связи.
Знакомые думали, что нас уже нет, потому что связи не было, и никто не отвечал,
– вспомнила Екатерина.
Женщина рассказала, что в магазин за едой выходили только мужчины. Их каждый раз провожали как в последний раз. Товаров на полках почти не было. Однако люди не покупали еду, изготовленную в Беларуси и России.
"Люди некоторые были голодные, но эти продукты никто не трогал", – отметила женщина.
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Она сказала, что больше всего не хватало воды и детского питания. Люди тоже не могли найти хлеба. По словам Екатерины, когда впервые с 24 февраля увидела хлеб, то не могла сдержать слез.
"Ты совсем по-другому начинаешь воспринимать жизнь и важные вещи. Это очень все меняет. И то, что мы считали таким очень серьезным и важным, оказалось не таким. А когда теряешь вещи, которые мы никогда не ценили, осознаешь, что это действительно были вещи, которые стоят внимания, любви, признательности", – рассказала женщина.
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