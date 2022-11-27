Катерина розповіла про життя у Харкові у рамках проєкту 24 каналу СВОЇ. Вона заново облаштовує життя, але мріє повернутися до Харкова.
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Як виживали люди
Мікрорайон, де мешкала Катерина з чоловіком та дітьми, відразу почали атакувати. Там розташовуються кілька військових об'єктів. Через це люди поїхали в іншу частину міста. Там перебували 9 днів. З них 4 не було світла та зв'язку.
Знайомі думали, що нас вже немає, бо зв'язку не було і ніхто не відповідав, – пригадала Катерина.
Жінка розповіла, що у магазин по їжу виходили лише чоловіки. Їх щоразу проводили наче востаннє. Товарів на полицях майже не було. Проте люди не купували їжу, яку виготовили у Білорусі та Росії.
"Люди були голодні деякі, але ті продукти ніхто не чіпав", – зазначила жінка.
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Вона сказала, що найбільше бракувало води та дитячого харчуванням. Люди також не могли знайти хліба. За словами Катерини, коли вперше з 24 лютого побачила хліб, то не могла стримати сліз.
"Ти зовсім по-іншому починаєш сприймати життя і важливі речі. То дуже все змінює. І те, що нам вважалося таким дуже серйозним і важливим, виявилось безцінню. А коли втрачаєш речі, які ми ніколи не цінували, усвідомлюєш, що то дійсно були речі, які вартують уваги, любові, вдячності", – розповіла жінка.
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