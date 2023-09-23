Так, часть наемников отдали Виктору Золотову, который "руководит" Росгвардией. Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Тимур Олевский.

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"После смерти Пригожина стало понятно, что его бизнес разложат между некоторыми крупными игроками, которые "достойны", чтобы его иметь. Среди таких – Золотов. Поэтому у него появляется ЧВК. Наверное, будут называться "золотой унитаз". Этот человек получает возможность поруководить ЧВК и получить деньги", – объяснил Олевский.

Разделение бизнеса Пригожина

В российскую госдуму внесли законопроект, запрещающий дискредитировать добровольцев Росвардии, а ей самой иметь собственные добровольческие формирования. В случае нарушения – россияне могут загреметь за решетку.

"Раньше запрещали дискредитировать мобилизованных в минобороны, затем запретили в ЧВК "Вагнера", теперь запретят в Росгвардии. Как только ЧВК "появится" в почте России, запретят дискредитировать мобилизованных ЧВК почтальонов. Но они будут долго добираться на фронт и приедут, когда все закончится, потому что это почта России", – иронично отметил оппозиционный журналист.

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Разделят преступную группировку и непосредственно в Африке – вместо одного ЧВК Пригожина там может появиться пять бенефициаров. Заняться этим может пресловутый Суровикин.

Впрочем, не только ЧВК бывшего "повара Путина" разобрали на части. В России уже успели поделить и его так называемую "фабрику троллей", отметил Олевский.

Фабрика троллей минобороны построена по лекалам фабрики троллей Пригожина – кусок бизнеса забрали. У российских политиков есть фабрика троллей и у Золотова скоро появится очень смешная,

– предположил он.

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