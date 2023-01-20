Подготовка оккупантов к мобилизации в Крыму и уничтожение "Ланцет-3": сводка Генштаба

В Украине начались 331 сутки полномасштабной войны. Оккупанты готовятся проводить мобилизацию в Крыму. Между тем, наши воины продолжают уничтожать врага.

О ситуации на фронте по состоянию на утро 20 января сообщили в Генштабе ВСУ. Подробнее рассказывает 24 Канал.

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Украинская авиация нанесла 21 удар по врагу

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 21 удар по районам сосредоточения врага и 7 – по позициям его зенитно-ракетных комплексов. Кроме того, наши воины уничтожили три БПЛА типа Ланцет-3".

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили сразу 6 пунктов управления, 8 районов сосредоточения оккупантов и склад боеприпасов.

Оккупанты готовят скрытую мобилизацию в Крыму

Россия готовится к скрытой мобилизации на территории временно оккупированного Крыма. В частности, в Севастополе вызовы в военные комиссариаты начали поступать IT-специалистам, финансовым работникам и другим специалистам, которые имели бронь от мобилизации.

Враг продолжает использовать сеть гражданских учреждений здравоохранения на временно оккупированной территории для лечения своих раненых военных. Так, в Новопскове Старобельского района Луганской области, в помещении местного роддома оккупанты развернули полевой госпиталь, где лечат более 300 военнослужащих и наемников ЧВК "Вагнера".

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Повышенная угроза авиационных и ракетных ударов

За прошедшие сутки враг нанес 9 ракетных и 23 авиационных удара и произвел более 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В Генштабе ВСУ отмечают, что на всей территории Украины повышена угроза авиационных и ракетных ударов по гражданским объектам.

Оккупанты сосредотачивают основные усилия на ведении наступления на Бахмутском и Авдеевском направлениях. На Купянском, Лиманском, Новопавловском и Херсонском – обороняется.

Силы обороны отразили атаки врага в районах 16 населенных пунктов

Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское и Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Краснополовка, Соледар, Красная Гора, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское, Дилиевка, Водяное, Марьинка, Победа, Новоселка Донецкой области и Малая Токмачка и Степное в Запорожье.

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