Враг активнее перебрасывает по железной дороге военных и технику на фронт: главное от Генштаба

Украинские защитники уже 303 дня защищают Украину от полномасштабного российского вторжения. Врагу наносят колоссальные потери.

Новые данные Генштаб ВСУ обнародовал по состоянию на 18.00 23 декабря. За сутки российские оккупанты нанесли 1 ракетный и 4 авиационных удара. Кроме того, враг 16 раз бил из реактивных систем залпового огня.

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Враг увеличил объемы перевозки железнодорожным транспортом личного состава, военной техники и боеприпасов в районы ведения боевых действий,

– говорится в сообщении.

Какая ситуация на разных направлениях фронта

В Генштабе ВСУ рассказали, что оккупанты продолжают вести наступательные действия в следующих направлениях:

Лиманском;

Бахмутскому;

Авдеевском.

В Купянском направлении враг пытается улучшить тактическое положение. Тем временем на Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях россияне обороняются.

Украинцев призывают не игнорировать воздушные тревоги. По всей территории Украины сохраняется угроза авиационных и ракетных ударов.

На территории Беларуси оккупанты планируют развернуть полевой госпиталь.

Российские оккупанты открывали огонь по следующим направлениям:

Купянском;

Лиманском;

Бахмутскому;

Авдеевском;

Новопавловском;

Запорожскому;

Херсонском.

Украинская авиация мощно ударила по врагу

За сутки украинская авиация ударила 7 раз по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских оккупантов.

"А наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, 2 склада боеприпасов и 11 районов сосредоточения живой силы оккупантов", – говорится в сообщении.

Пока уточняют информацию о потерях врага.