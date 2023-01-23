Так, по уточненным данным, потери захватчиков в этот период составили более 50 человек. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, пишет 24 Канал.

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